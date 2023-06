Đội tuyển nữ New Zealand chốt nhân sự cực mạnh dự World Cup, đấu giao hữu Việt Nam 10.7

Trong số 23 cầu thủ được HLV Jitka Klimkova lựa chọn có đến 10 gương mặt lần đầu tiên được “hít thở” bầu không khí ở ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh. Chia sẻ về sự lựa chọn của mình, HLV Jitka Klimkova cho biết bản thân rất tự hào về công việc hiện tại ở đội tuyển nữ New Zealand. 23 cầu thủ này đã được lựa chọn gắt gao sau 9 tuần tập luyện liên tục ở Auckland và họ đều là những gương mặt chất lượng.

HLV Jitka Klimkova phát biểu: “Tôi tin rằng chúng tôi đã lựa chọn được sự cân bằng giữa sức trẻ và kinh nghiệm trong đội hình, từ 10 cầu thủ lần đầu thi đấu ở World Cup cho đến các thành viên khác của đội đã xuất hiện tại nhiều giải đấu của FIFA trước đó. Chúng tôi đã thi đấu 23 trận trong khoảng thời gian này, 16 trong số đó là các đội xếp hạng cao hơn. Đây là một đội trẻ đang trong quá trình học hỏi và phát triển. Tuy nhiên, họ đều rất chất lượng và sẵn sàng với hành trình phía trước, đặc biệt là World Cup nữ ở sân nhà".

HLV Jitka Klimkova trong buổi công bố danh sách 23 tuyển thủ nữ New Zealand dự World Cup nữ 2023 REUTERS

Đáng chú ý, trong 23 cầu thủ của đội tuyển nữ New Zealand dự giải đấu World Cup nữ 2023 có đến 15 cầu thủ hiện đang chơi bóng ở nước ngoài. 3 cầu thủ đang thi đấu ở Úc, 2 cầu thủ đang thi đấu ở Mỹ và 10 cầu thủ đang góp mặt ở các giải đấu hàng đầu châu Âu. Tiền đạo của CLB Wellington Phoenix, Milly Clegg, năm nay mới 17 tuổi là gương mặt nhỏ tuổi nhất trong đội hình của "The Ferns". Trong 1 năm qua, cầu thủ sinh năm 2006 đã lần lượt khoác áo đội tuyển nữ trẻ của New Zealand dự World Cup nữ U.17 và U.20.

Trái với nhiều lo lắng rằng tiền vệ phòng ngự Ria Percival sẽ vắng mặt do chấn thương, cô vẫn được HLV Jitka Klimkova điền tên vào danh sách dự World Cup và vẫn là đội trưởng của đội tuyển nữ New Zealand. Cầu thủ 33 tuổi chắc chắn là niềm hy vọng số 1 trong đội hình của đội tuyển nữ New Zealand. Trong khi đó, Meikayla Moore, trung vệ đang khoác áo CLB nữ của Liverpool lại bất ngờ vắng mặt và lý do không được HLV trưởng của đội tuyển nữ New Zealand tiết lộ.

HLV Jitka Klimkova tỏ ra tiếc nuối: "Tôi cảm nhận được sự thất vọng của Meikayla Moore nhưng tôi vẫn chưa thể liên lạc được với cô ấy. Tôi ước chúng tôi có thể nói chuyện với nhau".

Meikayla Moore vắng mặt trong danh sách dự World Cup của đội tuyển nữ New Zealand REUTERS

Trong lần thứ 6 tham dự World Cup nữ, mục tiêu của đội tuyển nữ New Zealand không gì khác là tìm những chiến thắng đầu tiên sau 15 trận toàn hòa và thua. HLV Jitka Klimkova cũng kỳ vọng với sự cổ vũ của CĐV nhà, các cô gái của "The Ferns" sẽ có lần đầu tiên lọt vào vòng loại trực tiếp.

Đội tuyển nữ New Zealand đang trải qua chuỗi 10 trận không thắng và các chuyên gia nước này nhận định họ cần có kết quả tích cực ở trận giao hữu gặp đội tuyển nữ Việt Nam vào ngày 10.7 tới. 1 chiến thắng ở màn so tài này sẽ giúp các cô gái của New Zealand có tâm lý thoải mái trước khi bước vào World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ New Zealand quyết tâm giành chiến thắng trong trận giao hữu với đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023 REUTERS

Đoàn quân của HLV Jitka Klimkova sẽ bắt đầu vòng bảng World Cup nữ 2023 vào ngày 20.7 bằng trận đấu gặp đội tuyển nữ Na Uy, đối thủ đang hơn họ 14 bậc trên bảng xếp hạng thế giới. Năm ngày sau, tại Wellington, "The Ferns" sẽ ra sân với mục tiêu 3 điểm khi chỉ phải gặp đội bị đánh giá yếu nhất bảng đấu là đội tuyển nữ Philippines. Ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển nữ New Zealand sẽ đối đầu với đội tuyển hiện đang xếp 20 thế giới là đội tuyển nữ Thụy Sĩ tại Dunedin.