Ai là trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023?

Vị trí trưởng đoàn đội tuyển nữ Việt Nam ở World Cup 2023 thuộc về ông Trương Hải Tùng. Ông Hải Tùng từng nắm vai trò trưởng đoàn đội nữ ở Asian Cup 2022 tổ chức tại Ấn Độ, nơi thầy trò HLV Mai Đức Chung làm nên lịch sử khi đánh bại Đài Loan và Thái Lan ở loạt đấu play-offs, qua đó giành vé dự World Cup 2023 dù trước đó gặp nhiều thử thách với bảng đấu khó khăn, hay nhiều cầu thủ nữ mắc Covid-19.

Ở vòng chung kết World Cup 2023, sự xuất hiện của một trưởng đoàn "mát tay" như ông Trương Hải Tùng được kỳ vọng sẽ giúp đội tuyển nữ Việt Nam gặp thuận lợi. Đây là giải đấu mà Huỳnh Như cùng đồng đội đặt mục tiêu giành 1 điểm, đồng thời thể hiện được khí chất, tinh thần của bóng đá nữ Việt Nam trong lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới.

Trưởng đoàn Trương Hải Tùng cùng HLV Mai Đức Chung ở Asian Cup 2022

Ông Trương Hải Tùng (thứ 5 từ phải sang)

Ông Trương Hải Tùng (thứ hai từ phải sang) trong buổi tiệc xuất quân tối 2.7 của đội tuyển nữ Việt Nam HỒNG NAM

Sau khi cử 6 đại diện tham gia buổi tiệc xuất quân tối qua (2.7), gồm HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Kim Thanh, Hải Yến và Thùy Trang, đội tuyển nữ Việt Nam trở lại tập luyện vào hôm nay (3.7) với 2 buổi tập chia đều cho sáng và chiều.

Cũng trong hôm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ thăm và động viên đội tuyển nữ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Hà Nội trước khi lên đường dự World Cup 2023. Sự hiện diện của lãnh đạo Chính phủ được kỳ vọng mang lại nguồn động lực lớn, giúp đội tuyển nữ Việt Nam thể hiện được tinh thần, ý chí trong lần đầu bước ra sân chơi thế giới. Trước đó vào ngày 4.6, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã có buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển nữ Việt Nam. Tại đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính dặn dò đội tuyển nữ Việt Nam đừng đặt nặng áp lực, cứ thoải mái thi đấu.

"Tất nhiên trong bóng đá ai cũng muốn chiến thắng, nhưng hãy nỗ lực chiến thắng bản thân mình trước, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo và cố gắng vì tinh thần thể thao. Đội tuyển nữ Việt Nam không có ưu thế về thể hình, còn các đối thủ thì cao gấp rưỡi chúng ta. Nhưng bù lại các tuyển thủ Việt Nam có những ưu điểm riêng, đặc biệt là sự nhanh nhẹn và khéo léo. Trước mắt để chuẩn bị cho World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cần cải thiện hơn nữa về thể lực. Tôi đề nghị Bộ VH-TT-DL cùng với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tốt nhất cho các tuyển thủ", Thủ tướng Phạm Minh Chính dặn HLV Mai Đức Chung cùng các cầu thủ nữ Việt Nam.

Dự kiến, HLV Mai Đức Chung và các học trò sẽ di chuyển sang New Zealand vào trưa 5.7 để chuẩn bị thi đấu VCK World Cup 2023. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bay chặng Hà Nội - Singapore - New Zealand. Đội sẽ có mặt tại TP.Auckland (New Zealand) vào sáng ngày 6.7.

Tại đây, đội tuyển nữ Việt Nam được bố trí đóng quân tại khách sạn 5 sao Rydges, nằm ở trung tâm TP.Auckland. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các VĐV, khu vực phòng ở, phòng ăn và các phòng chức năng được bố trí đầy đủ các thiết bị phục vụ việc trị liệu và nghỉ ngơi sau khi tập luyện, thi đấu.