Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Nến thơm, tinh dầu: Bí quyết thư giãn hay ‘kẻ ngầm’ gây hại phổi?

Lê Cầm
Lê Cầm
28/09/2025 04:11 GMT+7

Nến thơm, tinh dầu thường được sử dụng như một liệu pháp giúp thư giãn, cải thiện sức khỏe tinh thần, tuy nhiên việc lựa chọn và sử dụng không đúng cách có thể gây hại cho phổi cũng như các bệnh mạn tính về hô hấp.

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết nến thơm, tinh dầu có tác dụng thư giãn, các loại nến làm từ sáp ong, sáp đậu nành và tinh dầu thiên nhiên nguyên chất (oải hương, cam, bạc hà…) khi đốt sẽ khuếch tán phân tử mùi, tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện tâm trạng.

"Khi đốt nến thơm hoặc xông tinh dầu, các phân tử mùi hương đi qua khứu giác và kích hoạt não bộ - vùng điều hòa cảm xúc, trí nhớ và giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số mùi hương như oải hương, cam, bạc hà có thể giảm lo âu, hạ nhịp tim, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp tinh thần thư giãn rõ rệt", bác sĩ Như chia sẻ.

Tuy nhiên, nến thơm, tinh dầu gây hại khi nến paraffin rẻ tiền hoặc tinh dầu pha tạp, lúc cháy có thể sinh formaldehyde, toluen, benzene - những chất dễ bay hơi gây kích ứng mắt, mũi, phổi, làm nặng thêm bệnh hen phế quản, viêm mũi xoang, viêm phế quản mạn tính, tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính.

Ngoài ra, nếu hít phải thường xuyên trong không gian kín, formaldehyde được xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người. Vì vậy, việc dùng nến paraffin rẻ tiền trong phòng kín, kém thông khí có thể gây hại cho đường hô hấp lâu dài.

Nến thơm – tinh dầu: Khi nào thư giãn, khi nào gây hại phổi? - Ảnh 1.

Người dân nên lựa chọn các sản phẩm nến thơm, tinh dầu thiên nhiên có thành phần rõ ràng

ẢNH minh họa: AI

Cần lưu ý gì khi chọn và sử dụng nến thơm, tinh dầu

Người dân nên lựa chọn các sản phẩm nến thơm, tinh dầu có thành phần rõ ràng, từ thiên nhiên; nên sử dụng trong phòng thoáng khí, tránh đốt trong phòng kín hoặc khi phòng có trẻ nhỏ, người già, người mắc bệnh đường hô hấp.

"Có thể lựa chọn nến từ sáp ong, sáp đậu nành và tinh dầu thiên nhiên nguyên chất, tránh nến paraffin rẻ tiền hoặc tinh dầu pha hóa chất. Khi sử dụng, cần đặt ở nơi thông thoáng, không đốt quá lâu (dưới 1-2 giờ/lần), không dùng trong phòng kín, hạn chế khi có trẻ nhỏ, người già, bệnh nhân hen... Nếu thấy khó thở, cay mắt, đau đầu thì phải ngưng ngay", bác sĩ Như khuyến cáo.

Tin liên quan

4 loại tinh dầu được ưa chuộng trong chăm sóc sức khỏe răng miệng

4 loại tinh dầu được ưa chuộng trong chăm sóc sức khỏe răng miệng

Ngoài các công dụng, giúp làm giảm lo âu, căng thẳng… các tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên cũng được sử dụng thường xuyên trong ngành chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Khám phá thêm chủ đề

nến thơm tinh dầu Sáp ong Thiên nhiên Đốt nến Paraffin viêm mũi Giấc ngủ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận