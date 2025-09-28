Nến thơm, tinh dầu: Bí quyết thư giãn hay ‘kẻ ngầm’ gây hại phổi?

Thạc sĩ - bác sĩ Lê Ngô Minh Như, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3, cho biết nến thơm, tinh dầu có tác dụng thư giãn, các loại nến làm từ sáp ong, sáp đậu nành và tinh dầu thiên nhiên nguyên chất (oải hương, cam, bạc hà…) khi đốt sẽ khuếch tán phân tử mùi, tác động lên hệ thần kinh trung ương, giúp giảm căng thẳng, hỗ trợ giấc ngủ, cải thiện tâm trạng.

"Khi đốt nến thơm hoặc xông tinh dầu, các phân tử mùi hương đi qua khứu giác và kích hoạt não bộ - vùng điều hòa cảm xúc, trí nhớ và giấc ngủ. Nhiều nghiên cứu cho thấy một số mùi hương như oải hương, cam, bạc hà có thể giảm lo âu, hạ nhịp tim, cải thiện chất lượng giấc ngủ và giúp tinh thần thư giãn rõ rệt", bác sĩ Như chia sẻ.

Tuy nhiên, nến thơm, tinh dầu gây hại khi nến paraffin rẻ tiền hoặc tinh dầu pha tạp, lúc cháy có thể sinh formaldehyde, toluen, benzene - những chất dễ bay hơi gây kích ứng mắt, mũi, phổi, làm nặng thêm bệnh hen phế quản, viêm mũi xoang, viêm phế quản mạn tính, tiếp xúc lâu dài có thể làm tăng nguy cơ bệnh hô hấp mạn tính.

Ngoài ra, nếu hít phải thường xuyên trong không gian kín, formaldehyde được xếp vào nhóm chất gây ung thư ở người. Vì vậy, việc dùng nến paraffin rẻ tiền trong phòng kín, kém thông khí có thể gây hại cho đường hô hấp lâu dài.

Người dân nên lựa chọn các sản phẩm nến thơm, tinh dầu thiên nhiên có thành phần rõ ràng ẢNH minh họa: AI

Cần lưu ý gì khi chọn và sử dụng nến thơm, tinh dầu

Người dân nên lựa chọn các sản phẩm nến thơm, tinh dầu có thành phần rõ ràng, từ thiên nhiên; nên sử dụng trong phòng thoáng khí, tránh đốt trong phòng kín hoặc khi phòng có trẻ nhỏ, người già, người mắc bệnh đường hô hấp.

"Có thể lựa chọn nến từ sáp ong, sáp đậu nành và tinh dầu thiên nhiên nguyên chất, tránh nến paraffin rẻ tiền hoặc tinh dầu pha hóa chất. Khi sử dụng, cần đặt ở nơi thông thoáng, không đốt quá lâu (dưới 1-2 giờ/lần), không dùng trong phòng kín, hạn chế khi có trẻ nhỏ, người già, bệnh nhân hen... Nếu thấy khó thở, cay mắt, đau đầu thì phải ngưng ngay", bác sĩ Như khuyến cáo.