Nên treo TV lên tường hay đặt trên kệ?

Khi thiết lập một hệ thống rạp chiếu phim tại gia trong phòng khách hoặc không gian tương tự, việc quyết định cách lắp đặt TV là một trong những yếu tố quan trọng. Người dùng có hai lựa chọn chính: treo lên tường hoặc đặt trên giá đỡ. Mỗi phương án đều có những ưu nhược riêng và không có lựa chọn nào hoàn toàn vượt trội.

Nhiều người có thể đắn đo trong việc chọn lắp đặt TV trên kệ hay treo tường ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Trước khi quyết định, người dùng nên cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm sở thích cá nhân và tình hình sinh hoạt của mình, chẳng hạn nhà sở hữu hay thuê. Quan điểm về thiết kế nội thất và thẩm mỹ cũng là những yếu tố cần lưu ý. Hiểu rõ ưu nhược điểm của từng lựa chọn sẽ giúp người dùng có cái nhìn rõ hơn về cách bố trí TV phù hợp.

Ưu và nhược khi lắp đặt TV treo tường

Treo TV lên tường có thể không phải là lựa chọn khả thi trong một số trường hợp, đặc biệt nếu người dùng đang thuê nhà và không được phép khoan lỗ. Ngoài ra, nếu tường không đủ chắc chắn, việc treo TV cũng có thể gây nguy hiểm. Nếu thường xuyên thay đổi cách sắp xếp không gian, việc tháo lắp TV treo tường sẽ khó khăn hơn so với đặt trên giá đỡ.

Nhưng treo tường có thể giúp không gian sàn nhà gọn gàng hơn và mang lại vẻ tối giản, phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại. Cách làm này cũng cho phép điều chỉnh độ cao và góc độ của TV để có trải nghiệm xem thoải mái hơn. Đặc biệt, nếu nhà có trẻ nhỏ, treo tường sẽ an toàn hơn so với việc để TV trên giá đỡ vì TV có thể bị đổ nếu bị va chạm.

Khi nào nên đặt TV trên giá đỡ?

Giá đỡ TV thường mang lại sự linh hoạt hơn trong việc sắp xếp lại hệ thống giải trí tại nhà. Người dùng có thể chọn từ nhiều kiểu dáng khác nhau để phù hợp với không gian và ngân sách của mình. Một số giá đỡ còn có tính năng chống đổ giúp khắc phục nhược điểm của các loại giá đỡ khác.

Giá đỡ TV cũng có thể tích hợp ngăn chứa đồ và hệ thống quản lý dây cáp, giúp người dùng dễ dàng giấu dây và cất giữ các vật dụng cần thiết cho hệ thống giải trí. Việc lắp đặt giá đỡ cũng thường dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, giá đỡ TV có thể chiếm diện tích sàn, sẽ không lý tưởng trong những không gian nhỏ. Chất lượng của giá đỡ cũng phụ thuộc vào số tiền người dùng sẵn sàng chi trả, với những sản phẩm giá rẻ có thể không đảm bảo độ ổn định.