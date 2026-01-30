Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Nestlé Việt Nam đẩy mạnh hợp tác đa bên, góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững quốc gia

Huỳnh Na
Huỳnh Na
30/01/2026 16:23 GMT+7

Hành trình 30 năm phát triển tại Việt Nam (VN) của Nestlé luôn gắn với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt. Từ những sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, đến các chương trình tạo giá trị chung, nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình và cộng đồng, mỗi nỗ lực của Nestlé VN đều hướng đến góp phần xây dựng tương lai bền vững, thịnh vượng...

- Ảnh 1.

Nestlé Việt Nam và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác thúc đẩy tăng trưởng bền vững

ẢNH: NESTLÉ

Tăng vốn đầu tư, mở rộng sản xuất gắn với nông nghiệp bền vững

Tháng 4.2025, đánh dấu cột mốc kỷ niệm 30 năm hình thành và phát triển tại VN, Nestlé công bố tăng vốn hoạt động với khoản đầu tư gần 1.900 tỉ đồng để mở rộng nhà máy Nestlé Trị An tại tỉnh Đồng Nai. Với nguồn vốn mới này, tổng đầu tư cho riêng nhà máy Trị An giai đoạn 2024-2025 đạt hơn 4.300 tỉ đồng, nâng tổng vốn đầu tư của Công ty TNHH Nestlé VN lên gần 20.200 tỉ đồng. Khoản đầu tư mở rộng này cho thấy niềm tin mạnh mẽ của Nestlé vào tiềm năng tăng trưởng dài hạn của VN, cũng như cam kết đồng hành cùng định hướng thu hút FDI chất lượng cao, gắn với chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng trưởng xanh của Chính phủ.

Song song với đầu tư sản xuất, Nestlé cũng tiên phong trong hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững. Bắt đầu triển khai tại VN từ năm 2011, sáng kiến toàn cầu NESCAFÉ Plan đã hỗ trợ hơn 23.000 hộ nông dân trồng cà phê chuyển đổi sang phương thức canh tác bền vững theo tiêu chuẩn 4C, tăng 30-150% thu nhập nhờ mô hình xen canh hợp lý.

Trên nền tảng kết quả này, Nestlé VN và Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký Bản ghi nhớ hợp tác nhằm hỗ trợ VN chuyển dịch sang mô hình kinh tế tuần hoàn và phát thải thấp. Trọng tâm là thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, giảm phát thải khí nhà kính và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho nông dân, bám sát các định hướng lớn của Chính phủ về Chiến lược tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero vào năm 2050. Ông Remy Ejel, Tổng giám đốc Nestlé Khu vực châu Á, châu Đại Dương và châu Phi, chia sẻ: "Thỏa thuận hợp tác này thể hiện cam kết đầu tư bền vững của chúng tôi tại VN, và khẳng định vai trò của Nestlé như một đối tác phát triển chiến lược".

Lan tỏa mô hình phát triển bền vững, đồng hành cùng các mục tiêu quốc gia và cộng đồng doanh nghiệp

Với nhiều thành tựu trong phát triển bền vững, tại Chương trình Công bố DN bền vững (CSI) 2025, Nestlé VN vinh dự được VCCI trao danh hiệu "Ngôi sao CSI" sau 5 năm liên tiếp nằm trong Top 10 DN bền vững nhất VN trong lĩnh vực sản xuất. Với vai trò đồng Chủ tịch Hội đồng DN vì Sự phát triển bền vững VN (VBCSD), Nestlé không chỉ hướng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của riêng mình mà còn tích cực phối hợp cùng các đối tác triển khai nhiều chương trình đào tạo, phổ biến kiến thức về ESG, cập nhật khung pháp lý và chia sẻ kinh nghiệm cho các DN trong và ngoài chuỗi cung ứng.

30 năm tại VN, thông qua đầu tư sản xuất, thúc đẩy hợp tác đa bên, đồng hành cùng cộng đồng địa phương, Nestlé VN đang khẳng định vai trò đối tác chiến lược, đồng hành cùng Chính phủ trên con đường hướng tới một tương lai xanh, thịnh vượng và bao trùm. 

Khám phá thêm chủ đề

NESTLÉ VIỆT NAM đẩy mạnh hợp tác đa bên phát triển bền vững mở rộng sản xuất
