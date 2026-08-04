Nestlé Việt Nam tặng bể bơi cho học sinh tỉnh Bắc Ninh

Các đại biểu cắt băng khánh thành bể bơi tại sự kiện

Mô hình điểm học bơi an toàn trong trường học

Theo Bộ GD-ĐT, Việt Nam là quốc gia nhiều sông ngòi, ao hồ và thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Tại Việt Nam, trẻ em tiếp xúc với môi trường nước từ rất sớm, nhưng không phải em nào cũng có cơ hội được học bơi bài bản. Vì vậy, bơi lội không chỉ là một môn thể thao, mà còn là kỹ năng sống, kỹ năng an toàn và trong nhiều trường hợp là kỹ năng sinh tồn, giúp các em tự tin hơn và biết cách bảo vệ bản thân.

Chung tay khắc phục tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất dạy bơi trong nhà trường, Bộ GD-ĐT, phối hợp với Nestlé Việt Nam chọn một số trường tiểu học tại tỉnh Bắc Ninh để thí điểm mô hình tăng cường điều kiện học bơi an toàn cho học sinh.

Ngay sau lễ khánh thành bể bơi, nhà trường đã tổ chức lớp dạy bơi mô hình điểm cho các em học sinh

Cụ thể, trong năm 2026, chương trình triển khai tại Bắc Ninh sẽ xây dựng mới 1 bể bơi, cải tạo và nâng cấp 2 bể bơi hiện có. Ngoài ra, chương trình tổ chức các lớp dạy bơi mô hình điểm.

Cũng theo Bộ GD-ĐT, mỗi bể bơi được đưa vào vận hành không chỉ là một công trình hạ tầng mà là một "không gian học tập an toàn", giúp học sinh được tiếp cận bộ môn bơi lội một cách bài bản, thường xuyên dưới sự hướng dẫn chuyên nghiệp của đội ngũ giáo viên.

Chung tay vì thế hệ tương lai

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Nho Huy, Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Thể thao học sinh Việt Nam nhấn mạnh, việc hỗ trợ xây dựng bể bơi tại Trường tiểu học Đồng Vương là một minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội và sự đồng hành giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội và doanh nghiệp trong việc đầu tư cho thế hệ tương lai.

Ông Nguyễn Nho Huy - Phó vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo); Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hội Thể thao học sinh Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Theo đại diện Nestlé Việt Nam, trong hơn 30 năm hiện diện tại Việt Nam, Nestlé luôn kiên định với sứ mệnh chung tay nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt.

"Chúng tôi kỳ vọng mô hình bơi thí điểm tại Bắc Ninh sẽ mang lại những kinh nghiệm thực tiễn hữu ích, từ đó góp phần lan tỏa cách làm phù hợp để nhiều địa phương, trường học và tổ chức cùng chung tay mở rộng cơ hội học bơi an toàn cho trẻ em", vị đại diện của Nestlé Việt Nam nói.

Tại buổi lễ, Nestlé Việt Nam đã trao tặng 40 phần quà gồm đồ dùng học tập và trang phục học bơi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Cũng theo Nestlé Việt Nam, hoạt động tại Bắc Ninh tiếp nối hành trình Nestlé Việt Nam, thông qua nhãn hàng Nestlé MILO, đồng hành cùng các chương trình khuyến khích vận động, rèn luyện thể chất và trang bị kỹ năng an toàn cho học sinh. Từ năm 2017 đến nay, các hoạt động tăng cường kỹ năng bơi an toàn và phòng, chống đuối nước đã góp phần mở rộng cơ hội để trẻ em tiếp cận môn bơi một cách bài bản hơn, từ đó lan tỏa lối sống năng động, khỏe mạnh và an toàn trong học đường.