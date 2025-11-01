Nestlé Việt Nam tôn vinh nông dân canh tác cà phê bền vững

Giúp nông dân tăng thu nhập, nâng chất lượng cuộc sống

Chương trình tọa đàm có chủ đề: Vai trò của nông dân trong nông nghiệp tái sinh, vừa được Nestlé Việt Nam tại Nhà máy Nestlé Trị An (Đồng Nai) có sự tham gia của 60 nông dân tiêu biểu và cán bộ đồng hành trong chương trình NESCAFÉ Plan, nhằm tôn vinh những nông dân tiên phong, thúc đẩy cộng đồng canh tác cà phê bền vững, phát triển nông nghiệp hiện đại.

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Nestlé Việt Nam phát biểu chào mừng đoàn nông dân tiêu biểu đến tham quan nhà máy

Buổi tọa đàm là dịp để những nông dân tiêu biểu trong chương trình NESCAFÉ Plan chia sẻ kinh nghiệm canh tác và thực hành nông nghiệp tốt đang được áp dụng tại địa phương. Đây cũng là dịp để nông dân cùng nhìn lại hành trình chuyển đổi sang nông nghiệp tái sinh, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số trong canh tác cà phê bền vững có sự hướng dẫn, đồng hành hỗ trợ từ chuyên gia nông nghiệp của Nestlé.



Tọa đàm “Vai trò của người nông dân trong nông nghiệp tái sinh” cùng với nông dân tiêu biểu của chương trình NESCAFÉ Plan và đại diện của Nestlé Việt Nam

Ông Binu Jacob, Tổng giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam cho biết: "Tại Nestlé, chúng tôi luôn đặt con người là trung tâm trong hành trình phát triển bền vững. Vì thế, chương trình NESCAFÉ Plan là một cam kết dài hạn đồng hành cùng người nông dân áp dụng nông nghiệp tái sinh, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống. Nestlé tự hào khi được hợp tác với những người nông dân tận tâm, cùng nhau tạo nên những giá trị bền vững cho ngành cà phê Việt Nam và cho thế hệ tương lai".

Chị Nguyễn Thị Lan chia sẻ cuộc sống đã thay đổi tích cực nhờ tham gia chương trình NESCAFÉ Plan từ năm 2015

Ngoài tọa đàm, những nông dân tiêu biểu đã tham quan quy trình sản xuất và công nghệ chế biến cà phê hiện đại tại Nhà máy Nestlé Trị An, trực tiếp trải nghiệm dùng thử sản phẩm và giao lưu cùng đội ngũ kỹ sư, chuyên viên vận hành nhà máy. Đây là hoạt động giúp người nông dân hiểu rõ hơn hành trình của hạt cà phê Việt từ nông trại đến sản phẩm hoàn chỉnh, được xuất khẩu đến gần 40 quốc gia, trong đó có những thị trường cao cấp, nổi tiếng với những tiêu chuẩn khắt khe như: châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ.

Nông dân tiêu biểu của chương trình NESCAFÉ Plan tham quan quy trình sản xuất và tìm hiểu các loại hạt cà phê xuất khẩu tại Nhà máy Nestlé Trị An

Thu nhập tốt hơn, đưa công nghệ số vào vườn cà phê

Gắn bó với NESCAFÉ Plan từ những ngày đầu tiên, anh Đào Duy Quỳnh, đại diện nông dân tại tỉnh Gia Lai - cho biết, tham gia NESCAFÉ Plan đã giúp anh thay đổi hoàn toàn cách làm nông. Từ canh tác truyền thống, anh Quỳnh được học cách ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất cà phê bền vững bằng cách áp dụng các thực hành nông nghiệp tái sinh, quản lý nông hộ bằng công nghệ số. Các hộ trồng cà phê trong NESCAFÉ Plan có thu nhập cao hơn so với canh tác truyền thống trước đây.

"Khi tham quan nhà máy Nestlé Trị An, tôi càng cảm nhận rõ giá trị của hạt cà phê Việt được sản xuất, chế biến và đóng gói theo quy trình hiện đại để vươn ra thế giới. Đây là niềm tự hào và cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục canh tác bền vững, cùng đóng góp cho sự phát triển của ngành cà phê Việt Nam", anh Quỳnh nói.

Cán bộ hỗ trợ nông nghiệp của Nestlé Việt Nam hướng dẫn nông dân trồng cà phê thực hành canh tác nông nghiệp tái sinh

Trước đó, từ năm 2011, Nestlé Việt Nam, Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI), Trung tâm Khuyến nông địa phương và đối tác đã triển khai chương trình NESCAFÉ Plan hỗ trợ nông dân trong quá trình chuyển dịch sang nông nghiệp tái sinh, giúp nâng cao năng suất, bảo vệ môi trường sinh thái, tiết kiệm nước, và giảm phát thải khí nhà kính.

Đến nay, NESCAFÉ Plan đã thực hiện hơn 467.000 lượt tập huấn về canh tác cà phê bền vững cho các hộ nông dân, hỗ trợ cây giống cho trung bình trên 21.000 hộ nông dân mỗi năm trong giai đoạn 2011 - 2023, phân phối hơn 86 triệu cây giống có năng suất cao, có khả năng kháng sâu bệnh, kháng hạn giúp tái canh hơn 86.000 héc ta diện tích cà phê già cỗi.

Nhờ áp dụng các phương pháp canh tác cà phê theo hướng nông nghiệp tái sinh, NESCAFÉ Plan đã giúp người nông dân tiết kiệm đến 40- 60% nước tưới, giảm 20% phân hóa học và thuốc trừ sâu, tăng 30 - 150% thu nhập.

Các nông dân tiêu biểu của chương trình NESCAFÉ Plan hào hứng tham quan nhà máy Nestlé Trị An

Chia sẻ ở vị trí trực tiếp quản lý dây chuyền sản xuất, ông Trương Hoàng Phương, Giám đốc nhà máy Nestlé Trị An khẳng định, để có được một sản phẩm cà phê chất lượng cao, ngoài hệ thống sản xuất hiện đại và quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tại nhà máy, yếu tố cốt lõi vẫn là chất lượng nguyên liệu đầu vào. Người nông dân chính là điểm khởi đầu của chất lượng, còn nhà máy là nơi lan tỏa giá trị ấy ra toàn cầu".

"Trong chương trình NESCAFÉ Plan, người nông dân không chỉ là mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng cà phê mà còn là cầu nối đưa hạt cà phê Việt vươn xa thị trường khắp thế giới", ông Phương nói.