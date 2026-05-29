Nét độc đáo của lễ hội đua bò Bảy Núi xuất hiện trong MV của Sơn Tùng

Tối 28.5, Come my way chính thức phát hành trên các nền tảng nhạc số toàn cầu, đánh dấu màn trở lại của Sơn Tùng M-TP sau gần hai năm im ắng. Bên cạnh màn kết hợp với rapper Tyga, MV còn gây chú ý khi khéo léo lồng ghép nhiều chất liệu văn hóa truyền thống Việt Nam vào phần hình ảnh.

Đáng chú ý nhất trong MV là phân cảnh tái hiện lễ hội đua bò Bảy Núi nổi tiếng của An Giang. Sơn Tùng M-TP xuất hiện giữa sân đua bùn nước, trực tiếp điều khiển đôi bò lao vun vút trong những khung hình dồn dập, mãn nhãn. Hình ảnh bùn nước tung trắng xóa không chỉ tạo hiệu ứng thị giác mạnh mà còn gợi nhắc nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng Khmer Nam bộ.



Sau khi MV lên sóng, nhiều khán giả miền Tây bày tỏ sự thích thú và tự hào khi hình ảnh quê hương xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc mang màu sắc quốc tế của Sơn Tùng M-TP. "Tự hào anh mang bản sắc An Giang vào MV", một tài khoản bình luận. Một khán giả khác chia sẻ: "Tui không nghĩ hình ảnh quê tui, từ lễ hội đua bò truyền thống đến cây thốt nốt, núi non An Giang lại xuất hiện trong MV của Tùng. Tới cảnh đó anh em tui ngồi xem mà bất động luôn".

Sơn Tùng M-TP đua bò trong MV Come my way Ảnh:NVCC

Từ lễ hội dân gian vùng Bảy Núi đến chất liệu sáng tạo đương đại

Hội đua bò Bảy Núi là lễ hội truyền thống nổi tiếng của vùng Thất Sơn (An Giang), thường diễn ra vào dịp Sene Dolta - lễ báo hiếu tổ tiên của đồng bào Khmer Nam bộ sau mùa vụ.

Lễ hội bắt nguồn từ đời sống sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương, khi bò được sử dụng làm sức kéo trong canh tác lúa nước. Ban đầu, đây chỉ là hoạt động vui chơi cộng đồng tại các sân chùa nhằm tạo không khí gắn kết sau mùa gặt. Theo thời gian, những cuộc thi tài dần trở thành lễ hội mang tính biểu tượng của vùng Bảy Núi.

Điểm đặc biệt của hội đua bò nằm ở việc các đôi bò thi đấu trên ruộng bùn ngập nước, kéo theo chiếc bừa phía sau. Người điều khiển phải đứng trực tiếp trên bừa để giữ thăng bằng và điều khiển bò tăng tốc. Không khí náo nhiệt cùng những màn rượt đuổi nghẹt thở đã tạo nên sức hút riêng cho lễ hội này.

Ngày 19.1.2016, Bộ VH-TT-DL chính thức đưa "Hội đua bò Bảy Núi - An Giang" vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ.

Không chỉ tạo điểm nhấn về mặt hình ảnh, việc đưa lễ hội đua bò Bảy Núi vào MV còn được xem như cách quảng bá văn hóa địa phương đến gần hơn với công chúng trẻ. Nhiều ý kiến cho rằng Sơn Tùng M-TP đang cho thấy xu hướng nghệ sĩ Việt ngày càng chú trọng khai thác chất liệu bản địa để tạo dấu ấn riêng trong các sản phẩm mang hơi hướng quốc tế.

Bên cạnh lễ hội đua bò, MV Come my way còn xuất hiện nhiều phân cảnh quay tại Tràng An, kết hợp phong cách dàn dựng hiện đại để tạo cảm giác giao thoa giữa truyền thống và đương đại.

Sản phẩm mới cũng đánh dấu bước đi tiếp theo của Sơn Tùng M-TP trong hành trình mở rộng hoạt động quốc tế. Theo M-TP Entertainment, nam ca sĩ sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều dự án âm nhạc trong năm 2026.