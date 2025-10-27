NetApp tích hợp khả năng phát hiện xâm phạm dữ liệu hệ thống lưu trữ doanh nghiệp

Theo đó, dịch vụ NetApp Ransomware Resilience, nay được nâng cấp toàn diện và đổi tên, cho phép doanh nghiệp tích hợp hạ tầng dữ liệu vào chiến lược bảo mật tổng thể nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện mã độc tống tiền, đồng thời bổ sung hai tính năng đột phá mới: Khả năng đầu tiên trong ngành cho phép hệ thống lưu trữ doanh nghiệp phát hiện xâm phạm dữ liệu ngay từ bên trong; và Môi trường khôi phục cách ly (isolated recovery environment) giúp phục hồi dữ liệu an toàn, sạch và toàn vẹn cho các dữ liệu quan trọng bậc nhất.

NetApp vừa tăng cường các giải pháp bảo mật

Ảnh: AFP



Trong bối cảnh doanh nghiệp đang đối mặt với những thách thức lớn như phát triển AI, hiện đại hóa dữ liệu, tăng cường khả năng phục hồi an ninh mạng và chuyển đổi sang môi trường đám mây, nhu cầu về một hạ tầng dữ liệu an toàn, tin cậy và hiệu quả ngày càng trở nên cấp thiết. Khi các khoản đầu tư vào AI mang lại nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp, chúng cũng đồng thời làm gia tăng nguy cơ bị tấn công mạng. NetApp hỗ trợ doanh nghiệp tích hợp hạ tầng dữ liệu vào chiến lược bảo mật tổng thể, ứng dụng công nghệ AI để bảo vệ dữ liệu và giảm thiểu rủi ro gián đoạn vận hành.

Gagan Gulati, Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Tổng Giám đốc Dịch vụ Dữ liệu tại NetApp, chia sẻ: "Để bảo vệ dữ liệu hiệu quả trước các cuộc tấn công mạng, doanh nghiệp cần có khả năng phát hiện sự cố càng sớm càng tốt để có thể ứng phó kịp thời. Với các tính năng mới được hỗ trợ bởi AI giúp nhận diện sớm dấu hiệu rò rỉ dữ liệu, kết hợp với năng lực hàng đầu trong phát hiện mã độc tống tiền trên cả dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc, chúng tôi đang giúp dữ liệu doanh nghiệp trở nên an toàn hơn bao giờ hết. Hệ thống lưu trữ chính là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ dữ liệu, tài sản giá trị nhất của khách hàng. Chúng tôi không ngừng đổi mới sáng tạo để duy trì vị thế là nền tảng lưu trữ an toàn nhất thế giới".

NetApp Ransomware Resilience trước đây được gọi là NetApp Ransomware Protection, dịch vụ NetApp Ransomware Resilience giúp việc bảo vệ và khôi phục các tải công việc (workloads) trên hệ điều hành ONTAP khỏi các cuộc tấn công mã độc tống tiền một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả - mà không đòi hỏi chuyên môn sâu hay đào tạo đặc biệt về bảo mật.

Phiên bản nâng cấp mới của Ransomeware Resilience mang đến khả năng phòng thủ toàn diện trước mã độc tống tiền, với cơ chế điều phối tập trung theo từng tải công việc, áp dụng cho cả lưu trữ dạng tệp và dạng khối. Tất cả được quản lý tập trung trên nền tảng duy nhất.

Những cải tiến này tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của NetApp trong lĩnh vực phục hồi mạng, đồng thời bổ sung cho các năng lực hiện có như tính năng phát hiện dựa trên AI được tích hợp trực tiếp trong ONTAP. Giải pháp NetApp ONTAP Autonomous Ransomware Protection with Artificial Intelligence (ARP/AI) từng đoạt giải thưởng, hiện đã hỗ trợ đầy đủ cho dữ liệu lưu trữ theo cả hai giao thức tệp và khối.

Trong các thử nghiệm và đánh giá độc lập, giải pháp này đã chứng minh khả năng phát hiện tới 99% các cuộc tấn công mã độc tống tiền nâng cao sử dụng kỹ thuật mã hóa toàn tệp, với tỷ lệ cảnh báo sai bằng 0. Kết quả này cho thấy giải pháp có thể vận hành hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp mà không gây ra tình trạng quá tải cảnh báo.