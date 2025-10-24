NetApp ra mắt nền tảng dữ liệu toàn diện cấp doanh nghiệp dành cho AI

Trong bối cảnh kỷ nguyên AI đang chuyển mình từ thử nghiệm sang ứng dụng thực tế, việc sở hữu dữ liệu sẵn sàng cho AI trên hạ tầng hiện đại trở thành yếu tố then chốt để mang lại kết quả cho các tổ chức.

NetApp đã công bố loạt sản phẩm mới nhằm nâng cao nền tảng dữ liệu cho doanh nghiệp Ảnh: NetApp

Hệ thống NetApp AFX mới tách biệt hiệu năng và dung lượng lưu trữ nhờ kiến trúc tách lớp (disaggregated) và vận hành trên hệ lưu trữ NetApp AFX 1K. Bên cạnh đó, NetApp AI Data Engine là một phần mở rộng an toàn của ONTAP, tích hợp với thiết kế tham chiếu AI Data Platform của NVIDIA giúp các tổ chức đơn giản hóa và bảo mật quy trình dữ liệu AI thông qua giao diện điều khiển hợp nhất.

Sự kết hợp giữa NetApp AFX và AI Data Engine mang lại giải pháp lưu trữ hiệu năng cao và dịch vụ dữ liệu thông minh, giúp tăng tốc triển khai AI thế hệ mới trên các môi trường lai và đa đám mây. Giám đốc sản phẩm tại NetApp, Syam Nair, cho rằng hệ thống NetApp AFX mới giúp khách hàng có thêm lựa chọn đáng tin cậy trong lĩnh vực lưu trữ doanh nghiệp, điều này giúp thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong AI.

Phó Chủ tịch Cấp c ao kiêm Tổng giám đốc NetApp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Andrew Sotiropoulos, nhấn mạnh khách hàng đang chuyển từ lưu trữ dữ liệu thụ động sang quản trị dữ liệu chủ động, yêu cầu các kiến trúc có khả năng kết hợp bảo mật mạnh mẽ và phục hồi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, NetApp cũng giới thiệu loạt tính năng mới để tăng tốc cho các tải công việc AI hiện đại, bao gồm:

NetApp AFX: Hệ thống lưu trữ all-flash cấp doanh nghiệp, được thiết kế cho các tải công việc AI yêu cầu cao, với khả năng mở rộng hiệu năng tuyến tính và dung lượng quy mô exabyte.

NetApp AI Data Engine (AIDE): Dịch vụ dữ liệu AI toàn diện, giúp doanh nghiệp đơn giản hóa và bảo mật trong việc triển khai AI, từ khâu thu thập đến phục vụ các ứng dụng GenAI.

Object API: Khách hàng có thể truy cập dữ liệu Azure NetApp Files thông qua API Object REST, giúp kết nối trực tiếp với các dịch vụ của Azure mà không cần di chuyển dữ liệu.

Không gian tên hợp nhất toàn cầu: Doanh nghiệp có thể hợp nhất tài sản dữ liệu toàn cầu giữa môi trường đám mây và tại chỗ trong Microsoft Azure, giúp tối ưu hóa hiệu năng và quản lý dữ liệu.

Justin Boitano, Phó chủ tịch mảng sản phẩm AI Doanh nghiệp tại NVIDIA, cho rằng nền tảng dữ liệu của NetApp đã được chuyển đổi thành nền tảng lưu trữ gốc cho AI sẽ giúp các tổ chức tìm kiếm và lập chỉ mục lượng dữ liệu phi cấu trúc khổng lồ.

Trong khi đó, Giám đốc thực hành Michael Leone tại Omdia nhận định các giải pháp mới của NetApp thể hiện tầm nhìn tham vọng trong việc quản lý dữ liệu cho AI, giúp doanh nghiệp tự tin đầu tư vào các dự án AI mang lại giá trị nhanh chóng.