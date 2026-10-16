Netflix đối mặt với biến động

Netflix liên tiếp biến động nhân sự

Chỉ trong 2 ngày, Netflix gây xôn xao với biến động nhân sự chưa từng có ẢNH: REUTERS

Variety đưa tin hôm 15.10 (giờ địa phương), một ngày sau thông báo sa thải khoảng 1.000 nhân viên, trong đó nhiều nhân sự thuộc bộ phận nội dung, Netflix tiếp tục gây xôn xao vì thông tin Bela Bajaria rời vị trí Giám đốc nội dung sau 10 năm gắn bó. Bà gia nhập Netflix năm 2016, ban đầu phụ trách mảng truyền hình, và được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc nội dung vào tháng 1.2023.

Theo thông tin được hé lộ, người kế nhiệm Bajaria là Peter Rice, cựu Chủ tịch Walt Disney Television, dự kiến bắt đầu công việc vào tuần kế tiếp. Việc bổ nhiệm diễn ra trong bối cảnh Netflix tìm cách nâng tầm danh mục nội dung, đặc biệt tại thị trường Mỹ và Canada, nhằm tạo ra những tác phẩm có sức lan tỏa và thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu.

Bên cạnh những biến động nhân sự, Netflix còn đối mặt với áp lực tăng trưởng khi mức độ tương tác của người xem có dấu hiệu chững lại. Theo TheWrap phân tích, nửa đầu năm 2026, tổng thời lượng xem trên nền tảng đạt 97 tỉ giờ, chỉ tăng 2%. Cùng kỳ, giá cổ phiếu Netflix giảm hơn 40% trong vòng một năm, khiến giới đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng duy trì đà tăng trưởng của công ty.

CEO Netflix - ông Ted Sarandos (thứ hai từ trái sang) và cựu Giám đốc nội dung của Netflix - bà Bela Bajaria (bìa phải), tại buổi ra mắt phim mới của nền tảng - Animals ở Los Angeles (Mỹ) hồi đầu tháng 10.2026 ẢNH: REUTERS

Sức hút của các sản phẩm nội dung cũng là một vấn đề đáng chú ý. Một số series trở lại như Beef và The Four Seasons ghi nhận lượng người xem giảm sút giữa các mùa. Deadline nhận định, việc Netflix thiếu những tác phẩm tạo hiệu ứng văn hóa đại chúng nổi bật trong hơn một năm qua có thể là một trong những yếu tố gây thêm sức ép lên bộ phận nội dung do Bela Bajaria lãnh đạo. Tuy nhiên, chưa có xác nhận chính thức cho thấy đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự ra đi của bà.

Variety dẫn lời một số nguồn tin trong ngành, cho rằng Bela Bajaria có thể trở thành "vật tế thần" trước những khó khăn mà Netflix đang đối mặt. Quan điểm này làm dấy lên tranh luận về việc liệu những thách thức của nền tảng bắt nguồn từ chiến lược nội dung, khả năng tạo ra các tác phẩm ăn khách hay mô hình kinh doanh rộng hơn. Dù vậy, đây vẫn là nhận định từ các nguồn tin, không phải kết luận chính thức. Netflix chưa công bố nguyên nhân cụ thể dẫn đến quyết định rời đi của Bajaria.

Peter Rice và bài toán nội dung của Netflix

Peter Rice - Giám đốc nội dung mới của Netflix ẢNH: AFP

Thay thế Bela Bajaria, Peter Rice sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc nội dung của Netflix. Ông từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Fox Searchlight và Walt Disney Television, tham gia vào quá trình phát triển nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình nổi bật như: Slumdog Millionaire, Little Miss Sunshine, The Bear và Abbott Elementary. Kinh nghiệm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình được kỳ vọng sẽ giúp Rice định hình giai đoạn tiếp theo trong chiến lược nội dung của nền tảng.

Tuy nhiên, nhiệm vụ phía trước không hề đơn giản. Netflix cần tiếp tục nâng cao sức hút của danh mục phim và chương trình truyền hình, đặc biệt tại thị trường Mỹ và Canada, đồng thời tìm kiếm những tác phẩm có khả năng tạo tiếng vang trên phạm vi toàn cầu. Bài toán này càng trở nên phức tạp khi công ty vừa tiến hành cắt giảm nhân sự, đặt ra yêu cầu sử dụng nguồn lực hiệu quả mà vẫn duy trì năng lực sáng tạo và sức cạnh tranh trên thị trường phát trực tuyến.