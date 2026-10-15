Netflix trải qua đợt sa thải nhân viên lớn nhất từ trước đến nay

Netflix là nền tảng phát trực tuyến lớn nhất thế giới với 325 triệu người trả phí đăng ký tại hơn 190 quốc gia ẢNH: AFP

Theo Variety ngày 14.10 (giờ địa phương), “gã khổng lồ” dịch vụ phát trực tuyến Netflix vừa chính thức cắt giảm khoảng 6% tổng số lượng nhân sự của mình, tương đương với khoảng 1.000 vị trí việc làm.

Tờ Wall Street Journal tiết lộ thông báo được gửi tới nhân viên ngày 14.10. Phần lớn nhân sự bị ảnh hưởng thuộc các bộ phận sản phẩm, công nghệ, pháp lý và nhân sự. Đây là một phần trong kế hoạch điều chỉnh ngân sách và phân bổ lại nguồn lực của Netflix. “Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến sự giải trí cho toàn thế giới, một mục tiêu đầy tham vọng. Để thực hiện điều đó, chúng tôi cần có kỷ luật trong việc xác định những lĩnh vực ưu tiên về nhân lực và nguồn lực", theo Greg Peters và Ted Sarandos, hai người cùng giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành của nền tảng này.

Doanh thu tăng trưởng nhưng Netflix vẫn cắt giảm nhân sự

Là nền tảng phát trực tuyến trả phí lớn nhất ngành giải trí, Netflix hiện có hơn 325 triệu khách hàng toàn cầu. Năm 2025, doanh thu công ty đạt 45,2 tỉ USD, tăng 16%; lợi nhuận ròng đạt 11 tỉ USD, tăng 26%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lo ngại mức độ tương tác của người dùng chậm lại trong nửa đầu năm 2026.

Greg Peters và Ted Sarandos đề cập: “Hoạt động kinh doanh của chúng tôi vẫn vững mạnh và đang tăng trưởng, đồng thời chúng tôi vẫn đi đúng lộ trình để đạt được dự báo tài chính cả năm”. Trong năm 2026, Netflix dự kiến đạt doanh thu từ 51 đến 51,4 tỉ USD, tăng 13 - 14%, với biên lợi nhuận hoạt động ở mức 31,5%.

Những năm gần đây, Netflix đã đa dạng hóa nội dung của mình, mở rộng sang lĩnh vực thể thao trực tiếp, phim tài liệu và trò chơi điện tử để cạnh tranh giành thị phần sự chú ý của người tiêu dùng. Đồng thời, họ lại thiếu những series mới gây sốt như Stranger Things và Squid Game từng thúc đẩy tăng trưởng người đăng ký và lượng người xem trước đây.

Ted Sarandos (bìa trái) - Tổng giám đốc điều hành của Netflix, cùng Ben Affleck và dàn sao tại buổi ra mắt phim mới của nền tảng này là Animals hồi đầu tháng 10 ẢNH: AP

Hai vị đồng CEO nói về định hướng tương lai: "Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực có tác động lớn để cải thiện dịch vụ và thúc đẩy hơn nữa sự tăng trưởng và đổi mới. Điều đó có nghĩa là phải đưa ra những lựa chọn tập trung trên toàn bộ hoạt động kinh doanh để chúng tôi có thể tiếp tục phục vụ các thành viên, đối tác, nhân viên và nhà đầu tư của mình".

Variety cho biết, tính đến cuối năm 2025, Netflix có khoảng 16.000 nhân viên toàn thời gian. Đợt sa thải gần nhất của Netflix diễn ra vào năm 2022, khi công ty cắt giảm khoảng 450 nhân viên sau khi lượng người đăng ký dịch vụ của họ giảm 200.000 người trong quý đầu tiên của năm đó.

Kể từ đó, "gã khổng lồ" trong lĩnh vực phát trực tuyến đã thực hiện thêm một số đợt cắt giảm nhỏ khác, bao gồm cho thôi việc hàng chục nhân viên trong đội ngũ nhóm sản phẩm toàn cầu vào đầu năm 2026.

Theo CNBC, Netflix không phải là công ty duy nhất tìm cách cắt giảm chi phí trong lĩnh vực truyền thông. Tháng trước, Disney cho biết họ sẽ sa thải khoảng 300 nhân viên, phần lớn đến từ các vị trí nhân sự và công nghệ.