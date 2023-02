Netflix gây tranh cãi vì dùng AI thay họa sĩ

The Dog and the Boy là bộ phim hoạt hình do Netflix đăng tải, nhanh chóng thu về hàng triệu lượt xem, gần 10.000 bình luận và rất nhiều bài chia sẻ, đăng lại trên mạng xã hội. Lý do chính không phải sự xuất sắc của nội dung mà chính từ quá trình sản xuất. Theo Netflix, bộ phim sử dụng nhiều hình ảnh vẽ bởi trí tuệ nhân tạo, bên cạnh công sức lao động của con người.

Hãng chú thích rõ cuối phim rằng AI được sử dụng để tạo ra phân cảnh và cảnh nền, một "thử nghiệm để giúp ngành công nghiệp phim hoạt hình (anime) đang thiếu hụt lao động". Trong khi đó, nhân vật của bộ phim vẫn là sản phẩm do con người tạo ra.

Hoạ sĩ của Netflix “chuốt” lại hình ảnh do AI tạo ra Netflix

Tuy nhiên, hành động của Netflix đã gây ra một cuộc tranh cãi trong cộng đồng nghệ thuật, đặc biệt là giới làm phim hoạt hình cũng như các studio. Nhiều họa sĩ cho rằng Netflix đang bao biện cho việc sử dụng công nghệ còn đang nhiều tranh cãi về vấn đề đạo đức, đồng thời thiếu tôn trọng người làm nghề.

Trang Kotaku trong một bài đăng đã bình luận: "Nếu Nhật Bản thiếu họa sĩ hoạt hình thì nguyên nhân vì ngành đang trả cho người lao động tự do mức lương bèo bọt để vẽ thủ công". Trên thực tế, các họa sĩ tự do cũng như studio chuyên vẽ hậu cảnh (cảnh nền trong các bộ phim) thường nhận thù lao thấp hơn, trong khi công việc của họ đòi hỏi sự tỉ mỉ và tốn nhiều công sức.

Nghệ sĩ âm nhạc Daniel Stein đăng vấn đề: "Nhiều họa sĩ hoạt hình đang tìm việc, liệu các bạn đã tìm tới họ trước khi nói rằng thị trường thiếu lao động?". Stein kèm hashtag #artistagainstai (Artist against AI - Nghệ sĩ chống lại AI) và kêu gọi mọi người cùng tham gia để "bảo vệ tất cả nghệ sĩ và cộng đồng".

Zakuga Mignon, một họa sĩ có tiếng người Nhật tin rằng nhiều đồng nghiệp chuyên vẽ anime đang sợ hãi trước tương lai bị thay thế bởi trí tuệ nhân tạo. Mignon đã khởi tạo hashtag #supportHumanArtists (Hỗ trợ người nghệ sĩ) - từ khóa đã lên Top thịnh hành sau khi Netflix đăng bộ phim The Dog and the Boy lên mạng.

Taiki Sakurai, nhà sản xuất anime của Netflix từ chối trả lời liên quan đến tranh cãi của cộng đồng, nhưng khẳng định tự hào vì trở thành một phần của "dự án thú vị". Ông đồng thời bày tỏ hy vọng động thái sẽ góp phần đổi mới, mang đến lựa chọn linh hoạt hơn cho quá trình sáng tạo anime trong tương lai.