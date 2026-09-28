Nếu chuẩn bị mua ô tô, đừng quên chuẩn bị thêm tiền chi những khoản tiền này...

Giá niêm yết hay giá sau ưu đãi chưa phải số tiền cuối cùng khi mua ô tô

Anh Nguyễn Minh Khang (34 tuổi, làm việc tại 93 - 95 Hàm Nghi, P.Sài Gòn, TP.HCM; trước là P.Bến Nghé, Q.1) mua ô tô vào đầu năm 2026. Trước khi mua, anh tìm hiểu giá xe, khuyến mãi và phương án vay ngân hàng. Điều anh quan tâm nhất là số tiền trả trước và khoản trả góp mỗi tháng.

"Tôi ban đầu chỉ tính xem mình có đủ tiền trả trước không, rồi mỗi tháng trả ngân hàng bao nhiêu. Đến lúc làm thủ tục mới bắt đầu cộng thêm các khoản như trước bạ, biển số, bảo hiểm...", anh kể.

Không ít người trẻ có nhu cầu mua ô tô đi lại ẢNH: THANH NAM

Sau khi nhận xe, anh tiếp tục tính tiền xăng, gửi xe, phí cầu đường và bảo dưỡng vào chi tiêu của gia đình.

"Trước đó tôi nghĩ mỗi tháng chủ yếu tốn tiền xăng. Nhưng thực tế còn tiền gửi xe ở nhà, chỗ làm, đi đâu đó lại có thêm phí đỗ xe. Những khoản không phải tháng nào cũng trả nên lúc đầu rất dễ bỏ sót", anh nói.

Đỗ Hồng Vũ (27 tuổi, nhân viên kinh doanh xe ô tô tại showroom số 447A Cộng Hòa, P.Tân Sơn, TP.HCM; trước là P.15, Q.Tân Bình) cho biết giá niêm yết hoặc giá sau ưu đãi chưa phải số tiền cuối cùng người mua cần chuẩn bị.

"Người mua còn phải tính lệ phí, bảo hiểm, chi phí sử dụng và nếu vay thì có thêm nghĩa vụ tài chính với khoản vay", Vũ nói.

Theo Vũ, nhóm chi phí để xe lăn bánh gồm lệ phí trước bạ, đăng ký, cấp biển số, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc, phí sử dụng đường bộ và các khoản liên quan đến kiểm định...

"Người mua cần hỏi rõ giá xe đã bao gồm những gì, khoản nào chưa bao gồm và tổng chi phí để xe có thể lăn bánh. Bên cạnh khoản bắt buộc còn có khoản lựa chọn, như bảo hiểm vật chất xe", Vũ nói.

Sở hữu ô tô, cần có khoản chi phí để bảo dưỡng, sửa chữa... ẢNH: THANH NAM

Trần Hoài Tâm (25 tuổi, nhân viên tư vấn bán xe tại showroom số 3 Quốc Hương, P.An Khánh, TP.HCM; trước là P.An Khánh, TP.Thủ Đức) cho rằng người mua nên yêu cầu đại lý tách riêng từng khoản trong báo giá.

"Các khoản để xe lăn bánh có thể tính tương đối rõ trước khi ký hợp đồng. Còn chi phí sử dụng phụ thuộc vào quãng đường, nơi ở, nơi làm việc, loại xe và thói quen sử dụng", Tâm nói.

Theo Tâm, báo giá nên thể hiện riêng giá xe, chương trình hỗ trợ, chi phí lăn bánh và các khoản tự nguyện để người mua biết chính xác số tiền cần chuẩn bị.

Phải "nuôi" ô tô mỗi tháng

Sau khi mua ô tô đưa về nhà, người sử dụng tiếp tục có nhiều khoản phải chi. Chị Lâm Thị Hải Như (31 tuổi, làm việc tại số 8 Hoàng Văn Thái, P.Tân Mỹ, TP.HCM; trước là P.Tân Phú, Q.7) cho biết với gia đình trẻ ở thành phố, tiền gửi xe là khoản cần tính ngay từ đầu.

"Nếu nhà ở chung cư, người mua cần tìm hiểu phí gửi xe hằng tháng. Nếu nơi làm việc không có chỗ đỗ miễn phí, chi phí này tiếp tục phát sinh", chị nói.

Ngoài tiền gửi xe, còn có nhiên liệu hoặc chi phí sạc, phí cầu đường và bãi đỗ xe khi đi làm, mua sắm, du lịch. Mức chi phụ thuộc vào quãng đường và tần suất sử dụng.

Anh Mai Thái Bình (30 tuổi, làm việc tại 58 Yên Thế, P.Tân Sơn Hòa, TP.HCM; trước đây là P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM) lưu ý thêm chi phí bảo dưỡng và sửa chữa.

Người mua ô tô lần đầu cần tính cả tiền để xe lăn bánh lẫn chi phí duy trì trong quá trình sử dụng ẢNH: THANH NAM

"Người có ô tô phải bảo dưỡng theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Tùy mẫu xe và thời gian sử dụng, các hạng mục như dầu động cơ, lọc dầu, lọc gió, lốp, ắc quy và những bộ phận hao mòn có thể lần lượt phát sinh chi phí", anh Bình nói.

Ở góc độ tài chính cá nhân, chuyên gia Lại Thị Hà, Công ty kế toán Thuận Việt (P.Phú Nhuận, TP.HCM; trước là P.13, Q.Phú Nhuận), cho rằng người mua lần đầu nên lập bảng chi phí theo từng nhóm.

"Trước hết phải xác định số tiền cần có để xe lăn bánh. Nếu mua trả góp thì tính riêng tiền trả trước, gốc và lãi hằng tháng. Sau đó tính chi phí vận hành và khoản dự phòng", bà Hà nói.

Theo bà Hà, có thể chia thành 4 nhóm: chi phí mua và đưa xe vào sử dụng; khoản vay nếu có; chi phí sử dụng thường xuyên như nhiên liệu, gửi xe, phí cầu đường; và chi phí không thường xuyên như bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế bộ phận hao mòn.

"Nhóm chi phí không thường xuyên dễ bị bỏ quên vì không phải tháng nào cũng phát sinh. Nhưng nếu không có khoản dự phòng, khi xe cần sửa chữa hoặc bảo dưỡng lớn, gia đình có thể phải lấy tiền từ những khoản chi tiêu khác", bà Hà nói.

Bà Hà cũng lưu ý cần tách khoản bắt buộc và khoản lựa chọn, như bảo hiểm vật chất, phụ kiện hoặc các dịch vụ chăm sóc xe.

Theo chuyên gia này, người mua ô tô lần đầu cần tính cả tiền để xe lăn bánh lẫn chi phí duy trì trong quá trình sử dụng, thay vì chỉ nhìn vào giá xe hoặc khoản trả góp mỗi tháng.