Nếu cố ý sử dụng mod, người chơi Diablo IV có thể bị cấm vĩnh viễn

Theo TechSpot, một trong những khía cạnh gây tranh cãi nhất của Diablo là việc Blizzard đang biến thương hiệu thành một trò chơi trực tuyến hoàn toàn, dù là trong chế độ chơi đơn. Ảnh hưởng lớn nhất của quyết định này là không cho phép mod trò chơi, điều mà một số người hâm mộ rất yêu thích, và cũng là một chi tiết hấp dẫn cốt lõi của trò chơi PC.

Gần đây, Blizzard đã nhấn mạnh rằng việc sử dụng bất kỳ hình thức mod nào trong Diablo IV đều bị cấm. Tất cả các bản mod, dù chúng có mục đích tốt ra sao, đều được coi là gian lận và có thể dẫn đến việc đình chỉ tài khoản vĩnh viễn.

Blizzard cấm tuyệt đối các hình thức mod trong game Diablo IV BLIZZARD

Trên thị trường hiện nay có những bản mod thuộc loại ‘lành tính’, nghĩa là chúng không mang yếu tố gian lận và cũng không đem lại bất kỳ lợi thế nào cho người chơi. Nổi bật là TurboHUD cho Diablo IV, một phần mềm mod giúp mở rộng các tùy chọn tinh chỉnh cho giao diện người dùng của trò chơi.

Với trình quản lý plugin mở rộng, TurboHUD có thể thay đổi cách người chơi xem bản đồ trò chơi, tài nguyên, vật phẩm bị bỏ lỡ và các dữ liệu về hiệu suất. Tuy nhiên, bản mod không miễn phí. Nó chỉ có sẵn thông qua máy chủ Discord của nhà phát triển và có giá 12 USD mỗi tháng.

Nhưng Blizzard cho biết rằng vì mọi người chơi Diablo IV đều chơi trực tuyến nên bất kỳ bản mod nào cũng có thể ảnh hưởng xấu đến trải nghiệm của những người chơi khác. Điều này cũng đúng với Diablo III, tựa game đã gây tranh cãi từ hơn một thập kỷ trước.

Ngoài Diablo, Blizzard và Activision đã mở rộng yêu cầu phải có kết nối mạng với các trò chơi đơn khác như Crash Bandicoot 4: It's About Time và một vài phiên bản Call of Duty mới.

Một số ít trò chơi Blizzard có thể chơi ngoại tuyến là StarCraft II và các bản làm lại của những tựa game cổ điển của công ty như StarCraft: Remastered, Warcraft III: Reforged và Diablo II: Resurrected.

Chính sách hiện tại của công ty hoàn toàn trái ngược với cách họ đối xử với StarCraft II hơn một thập kỷ trước, khi cung cấp cho người dùng các công cụ chỉnh sửa mở rộng và cho phép họ trình làng những sản phẩm DIY. Một modder đầy tham vọng đã sử dụng bộ công cụ này để xây dựng một Diablo RPG hoàn chỉnh trong StarCraft II.