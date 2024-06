Nếu Khánh Hòa bỏ giải: V-League biến động và khủng hoảng nghiêm trọng, đội nào bị thiệt nhất?

Như Báo Thanh Niên đưa tin, CLB Khánh Hòa có nguy cơ không tiếp tục tham dự phần còn lại của V-League 2023 - 2024 do vấn đề tiền lương, lót tay chưa được giải quyết thỏa đáng. Theo HLV Trần Trọng Bình, hiện tài khoản CLB đang bị phong tỏa do nhà tài trợ cũ nợ thuế, khiến nhà tài trợ mới không thể chuyển tiền lương suốt ba tháng qua. Các cầu thủ cũng bị nợ 10 tỉ đồng tiền lót tay.

Theo lịch thi đấu, vào cuối tuần này CLB Khánh Hòa chạm trán CLB Quảng Nam ở vòng 23 V-League 2023-2024. Thế nhưng trên sân tập của CLB Khánh Hòa hiện chỉ có rất ít cầu thủ tham gia tập luyện, đa phần là các cầu thủ trẻ của lứa U.23 và cả U.19. 13 cầu thủ trụ cột, trong đó có 3 ngoại binh tiếp tục đình công.

CLB Khánh Hòa (áo đỏ) có thể bỏ giải MINH TÚ

Trong trường hợp CLB Khánh Hòa bỏ giải, V-League sẽ chứng kiến xáo trộn rất lớn. Trước tiên chiếu theo điều lệ giải, thành tích của đội Khánh Hòa sẽ bị xóa. Kết quả đối đầu với Khánh Hòa của các đội còn lại sẽ không được tính đến. Đồng nghĩa, điểm số các đội giành được trước Khánh Hòa mùa này sẽ bị trừ vào tổng điểm hiện tại.

Theo tính toán của Báo Thanh Niên, việc CLB Khánh Hòa bỏ giải sẽ khiến cục diện V-League xáo trộn. Đội đầu bảng Nam Định bị trừ 3 điểm (do thắng Khánh Hòa ở trận lượt đi), còn 40 điểm. Đội nhì bảng Bình Định bị trừ 4 điểm (do thắng 1, hòa 1), còn 33 điểm. Đội hạng ba Hà Nội bị trừ tới 6 điểm (do thắng cả 2 trận gặp Khánh Hòa), còn 30 điểm. Đội hạng tư Bình Dương cũng chung số phận bị trừ tới 6 điểm, chỉ còn 27 điểm. Đội hạng năm Thể Công Viettel bị trừ 4 điểm, còn 29 điểm. Đội hạng sáu Hải Phòng bị trừ 6 điểm, còn 26 điểm. Đội hạng bảy TP.HCM bị trừ 3 điểm, còn 29 điểm. Đội hạng tám Công an Hà Nội bị trừ 3 điểm, còn 28 điểm.

Như vậy, vị trí của các đội sẽ thay đổi. CLB Nam Định vẫn đứng đầu với 40 điểm, xếp sau vẫn là Bình Định (33 điểm) và Hà Nội (30 điểm). CLB Thể Công Viettel vươn lên thứ tư với 29 điểm, theo sau là CLB TP.HCM cũng với 29 điểm, đứng hạng năm. CLB Công an Hà Nội vươn lên hạng sáu với 28 điểm, CLB Bình Dương tụt xuống hạng bảy với 27 điểm, còn Hải Phòng đứng hạng tám với 26 điểm.

Các đội càng giành nhiều điểm trước Khánh Hòa, càng dễ tụt sâu như Bình Dương, Hải Phòng. Khi ấy, cửa vô địch của Nam Định càng rộng mở, trong khi cuộc đua vào tốp 3 sẽ vô cùng khó lường.

Cầu thủ Khánh Hòa (áo xanh) đã 3 tháng không được nhận lương MINH TÚ

Cuộc đua trụ hạng cũng biến động mạnh nếu Khánh Hòa "nghỉ chơi". Cụ thể, LPBank HAGL bị trừ 2 điểm (do hòa cả 2 trận), còn 24 điểm. Quảng Nam không bị trừ điểm (do thua Khánh Hòa lượt đi và chưa gặp ở lượt về), giữ nguyên mốc 26 điểm. SLNA là đội chịu thiệt hại cực nặng khi bị trừ tới 6 điểm, còn 20 điểm.

Như vậy, SLNA là đội thiệt thòi hơn cả do "lỡ" thắng Khánh Hòa ở cả lượt đi và về. Trong khi đó, LPBank HAGL và Quảng Nam sẽ dễ thở hơn đôi chút.

Ngoài ra, lịch thi đấu mỗi vòng sẽ chỉ còn 6 trận, do các trận đấu của CLB Khánh Hòa bị hủy bỏ. Đội bóng phố biển sẽ bị phạt xuống thi đấu ở giải hạng ba, thay vì rớt xuống hạng nhất.

Bởi vậy, cơ cấu của giải hạng nhất mùa sau cũng sẽ bị ảnh hưởng, phải thay đổi số suất thăng hạng từ giải hạng nhì để lấp đủ 12 đội.

Nhìn chung, việc CLB Khánh Hòa bỏ giải sẽ gây thiệt hại nặng nề về kết quả, lịch trình cũng như hình ảnh của V-League nói riêng và bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam nói chung. Hy vọng trong những ngày tới, thầy trò ông Trần Trọng Bình sẽ tìm được "tia sáng cuối đường hầm" để ít nhất hoàn thành trọn vẹn phần còn lại của mùa giải, dù đã chắc chắn xuống hạng.