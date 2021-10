Nếu không hỗ trợ học phí từ tháng 9, học sinh TP.HCM sẽ thiệt thòi

Ngày 7.10, Sở GD-ĐT TP.HCM đã có tờ trình Thường trực UBND TP về chủ trương áp dụng chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập, học sinh GDTX trong học kỳ 1 năm học 2021 - 2022.

Theo đó, trong tờ trình Thường trực UBND, Sở GD-ĐT đề xuất thống nhất chủ trương trình dự thảo ban hành Nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập và ngoài công lập, học sinh GDTX trong học kỳ 1 với thời gian áp dụng từ tháng 9.2021 đến hết tháng 12.2021 như một giải pháp cấp bách phòng, chống dịch, bệnh phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.

Sở dĩ Sở GD-ĐT có tờ trình đề xuất nêu trên là do Sở GD-ĐT ngày 23.8 có tờ trình đề xuất UBND chủ trương cơ chế hỗ trợ học phí. Tuy nhiên, đến ngày 27.8, Chính phủ ban hành Nghị định 81 quy định cơ chế thu, sử dụng học phí và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí… có hiệu lực từ ngày 15.10. Tuy nhiên, thời gian năm học 2021 - 2022 bắt đầu từ tháng 9 nên việc áp dụng thời hiệu các căn cứ pháp lý để hỗ trợ học phí là chưa phù hợp.





Lãnh đạo Sở GD-ĐT cho hay việc không áp dụng hiệu lực về thời gian hỗ trợ học phí cho học sinh từ tháng 9 là thiệt thòi và không mang đầy đủ ý nghĩa kịp thời nhằm ổn định và chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng tài chính với phụ huynh, học sinh và người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Do đó để kịp thời thực hiện chủ trương, Sở GD-ĐT đề xuất Thường trực UBND áp dụng đồng thời các quy định của Nghị định 81 tại điều 17 quy định về không thu học phí có thời hạn: Khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, các sự kiện bất khả kháng do cơ quan có thẩm quyền công bố, tùy theo mức độ và phạm vi thiệt hại, UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh xem xét quyết định không thu học phí trong thời hạn nhất định với trẻ mầm non, học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở GDTX theo chương trình GDPT tại vùng bị thiên tai, dịch bệnh, vùng xảy ra các sự kiện bất khả kháng… xây dựng nghị quyết và trình HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Trước đó, UBND TP.HCM hôm 3.9 chấp thuận chủ trương xây dựng cơ chế hỗ trợ học phí học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 đối với toàn bộ trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP.HCM do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trừ các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài. UBND TP.HCM cũng giao Sở GD-ĐT phối hợp với Sở Tài chính và các sở ban ngành có liên quan tham mưu UBND trình HĐND dự thảo nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ 100% học phí học kỳ 1.