Nếu ly hôn, Justin Bieber vẫn có thể hưởng lợi từ thương hiệu tỉ USD của vợ

Lý do cho việc này là bởi cặp đôi chưa từng ký thỏa thuận tiền hôn nhân, theo tiết lộ từ nhiều nguồn với Page Six hôm 4.6. Justin Bieber (31 tuổi) và Hailey Bieber (29 tuổi) kết hôn vào năm 2018 và kể từ đó, tin đồn về rạn nứt hôn nhân liên tục bủa vây họ. Tuy nhiên, gần đây Hailey Bieber đã công khai phản pháo, chỉ trích những người ghen tị cố tình đẩy tin đồn đi xa.

Justin Bieber và Hailey Bieber tươi cười rạng rỡ trong buổi hẹn hò hồi tháng 5 bất chấp những tin đồn rạn nứt Ảnh: Kishan Mistry

Thương hiệu mỹ phẩm Rhode do Hailey Bieber sáng lập năm 2022 vừa được bán lại cho Tập đoàn e.l.f. Beauty với định giá lên tới 1 tỉ USD. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Hailey Bieber sẽ không thực sự nhận về toàn bộ con số đó.

Một luật sư ly hôn nổi tiếng tại Hollywood nói với Page Six: "Với những người có tầm ảnh hưởng và tài sản lớn như họ, việc không có thỏa thuận phân chia tài sản là điều cực kỳ hiếm. Nhưng đôi khi, họ vẫn chọn không làm vậy".

Mặc dù đã bán Rhode với giá 1 tỉ USD, nhưng theo các chuyên gia tài chính, Hailey Bieber thực tế sẽ không kiếm được nhiều như vậy Ảnh: Instagram haileybieber

Cặp đôi này từng làm lễ cưới tại tòa thị chính New York và tổ chức tiệc cưới xa hoa ở South Carolina (Mỹ). Tuy nhiên, nếu ly hôn, việc phân chia tài sản sẽ tuân theo luật của California - nơi họ đang sinh sống. Tiểu bang này áp dụng chế độ tài sản chung, nghĩa là mọi tài sản tạo ra trong hôn nhân có thể được chia đôi nếu không có thỏa thuận riêng.

"Bất cứ tài sản nào được tạo ra trong thời gian hôn nhân đều được xem là tài sản chung. Nếu không có hợp đồng tiền hôn nhân hay hậu hôn nhân, thì đây rõ ràng là trường hợp tài sản chung", vị luật sư này nói thêm.

Hailey Bieber sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc sáng tạo và phụ trách đổi mới sản phẩm tại e.l.f. Beauty sau thương vụ sáp nhập. e.l.f. sẽ trả 800 triệu USD bằng tiền mặt và cổ phiếu, số tiền còn lại (200 triệu USD) tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của Rhode trong 3 năm tới.

Richard Kestenbaum - đồng sáng lập công ty tài chính Triangle Capital LLC giải thích rằng có hai yếu tố cần được xem xét trong thương vụ này. Trước tiên, những nhà đầu tư góp vốn từ sớm sẽ được ưu tiên nhận lại phần lợi nhuận của họ trước những người khác, trong đó có cả Hailey Bieber. Cơ chế này được gọi là preference (quyền ưu tiên). Chính vì vậy, phần tiền Hailey Bieber thực nhận sẽ bị giảm đi, vì cô chỉ được chia phần còn lại sau khi các nhà đầu tư đã thu hồi lợi nhuận.

Theo Page Six, dù Hailey Bieber là người tiêu xài không ít nhưng cô hiện được xem là trụ cột kinh tế trong gia đình, đặc biệt sau khi họ chào đón cậu con trai đầu lòng Jack Blues, hiện 9 tháng tuổi.

Tuy nhiên, trong trường hợp chia tay, Hailey Bieber có thể sẽ không được chia phần từ khối tài sản âm nhạc mà Justin Bieber đã tạo dựng trước khi cưới.

Cụ thể, năm 2023, Justin Bieber đã bán toàn bộ danh mục âm nhạc của mình cho công ty Hipgnosis Songs Capital. Điều này đồng nghĩa với việc các album đầu tiên và các ca khúc đình đám như Baby, Love yourself, Sorry, What do you mean... của Justin Bieber sẽ không bị chia sẻ nếu ly hôn.