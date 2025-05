Justin Bieber bị nghi gia nhập giáo phái gây tranh cãi

Trang Mirror đưa tin, trong vài năm trở lại đây, giọng ca Baby có xu hướng thu hẹp vòng tròn xã hội, trở nên khép kín và đánh mất đam mê âm nhạc. Hình ảnh của Justin Bieber gần đây cũng cho thấy anh trông mệt mỏi, thiếu sức sống và có phần xuề xòa. Điều này khiến nhiều người lo lắng về sức khỏe tinh thần và khả năng anh đang vướng vào các vấn đề liên quan đến chất kích thích.

Nghi vấn bị kiểm soát bởi giáo phái

Trên trang Instagram cá nhân, Justin Bieber cũng nhiều lần công khai đăng tải những bức ảnh sử dụng chất kích thích. Một số người thân cận lo ngại rằng chính mục sư Judah Smith là người có ảnh hưởng sâu sắc đến Justin Bieber, nhất là sau khi nam ca sĩ và vợ là Hailey Bieber đón con trai đầu lòng, bé Jack Blues, vào tháng 8.2024.

Trong đoạn clip thuộc bộ phim tài liệu What Happened to Justin Bieber do TMZ sản xuất, nguồn tin nói rằng: "Những người bị Justin loại khỏi cuộc sống của anh ấy đều chỉ đích danh Judah. Họ cho rằng chính lời nói hoặc hành động từ phía Judah khiến Justin không còn tin tưởng những người từng sát cánh cùng anh ấy trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống riêng".

Justin Bieber bị nghi tuyệt giao với bạn bè và cắt đứt quan hệ với nhiều cộng sự thân thiết vì tham gia giáo phái gây tranh cãi Ảnh: Instagram justinbieber

Về phần mình, mục sư Judah Smith phủ nhận mọi cáo buộc. Trong một đoạn ghi hình khác từ chương trình, ông phản bác: "Nếu đây là một giáo phái thì chắc là giáo phái tệ nhất trong lịch sử rồi. Vì chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi tháng một lần, vậy thôi".

Trang TMZ còn tiết lộ một tình huống gây tranh cãi khác, khi Justin Bieber và Judah Smith từng gây sức ép với Scooter Braun - quản lý cũ của Justin Bieber, bằng câu hỏi: "Tại sao anh không yêu Chúa Jesus?". Cặp đôi này cũng được cho là đã chất vấn Ryan Good - bạn thân từng làm phù rể trong đám cưới Justin Bieber năm 2018, về đời sống tình cảm và quan hệ cá nhân của anh ta.

Cả Scooter Braun lẫn Ryan Good đều không còn duy trì quan hệ thân thiết với Justin Bieber. Nguồn tin từ TMZ cho hay Ryan Good thậm chí đã rời khỏi nhà thờ Churchome (do Judah Smith lãnh đạo) vì tin rằng nơi này có dấu hiệu của một giáo phái cực đoan.

Một nhân vật trong phim tài liệu chia sẻ: "Ryan cảm thấy những gì đã diễn ra thật sự quá mức và xâm phạm, khiến anh ấy mất thiện cảm hoàn toàn với nhà thờ đó".

Chìm trong nợ nần, Justin Bieber vẫn sống xa hoa

Không chỉ gây chú ý vì đời sống cá nhân và tinh thần bất ổn, Justin Bieber còn bị đồn rằng đã từng trên bờ vực phá sản vào năm 2022, thời điểm anh quyết định bán toàn bộ danh mục âm nhạc của mình với giá 200 triệu USD cho Hipgnosis Songs Capital.

Theo TMZ, trong phim tài liệu điều tra nói trên, nhà sản xuất Harvey Levin cho biết: "Tôi từng tham gia cuộc gọi với nhiều bên và được xác nhận rằng phía Justin thừa nhận, vào năm 2022, anh ấy đã gần như rơi vào tình trạng sụp đổ tài chính. Đó là lý do anh ấy buộc phải bán danh mục nhạc. Justin đã nói: Tôi phải bán ngay bây giờ, và anh ấy đã thực hiện điều đó vào tháng 12".

Nguyên nhân chính được cho là do hậu quả tài chính từ việc hủy bỏ chuyến lưu diễn Justice Tour năm 2022, kéo theo khoản lỗ lên tới 20 triệu USD. Một nhân viên TMZ tiết lộ: "Justin chi tiêu khổng lồ trong tour diễn, có đến 8 chiếc xe buýt riêng với tổng chi phí nâng cấp khoảng 2 triệu USD, chưa kể những chi phí xa hoa khác như thuê máy bay riêng và mua nhiều biệt thự lớn".

Nếu hoàn tất tour diễn, Justin Bieber lẽ ra có thể thu về 90 triệu USD. Tuy nhiên, kế hoạch bị hủy giữa chừng khiến tài chính của anh lao đao.

Tháng 5 năm nay, tiếp tục xuất hiện thông tin cho biết Justin Bieber vẫn còn nợ người quản lý cũ - Scooter Braun số tiền hơn 8,8 triệu USD, dù đã cắt đứt hợp tác gần 2 năm. Theo một cuộc kiểm toán độc lập kéo dài 6 tháng do hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) thực hiện, khoản nợ này là hệ quả từ khoản vay mà Scooter Braun từng đưa ra để hỗ trợ Justin Bieber trong giai đoạn tour diễn bị hủy.

Không chỉ tài chính, tình trạng tinh thần bất ổn của Justin Bieber cũng là điều khiến công chúng lo ngại Ảnh: Instagram justinbieber

Không ít người trong giới cũng cho rằng tình trạng tiêu tiền không kiểm soát là lý do khiến ngôi sao trẻ nhanh chóng rơi vào khủng hoảng. Một nguồn tin chia sẻ với Page Six rằng: "Cậu ấy tiêu tiền mỗi tháng đến mức khó tưởng tượng. Có lúc, Justin còn không thể mở thẻ tín dụng vì điểm tín dụng quá thấp. Và xung quanh Justin có quá nhiều người không thực sự vì lợi ích của cậu ấy".

Dù vậy, Bieber vẫn duy trì phong cách sống xa xỉ. Một nguồn tin khác tiết lộ với Page Six: "Cậu ấy thuê máy bay riêng đưa bạn bè đi dự sinh nhật, rồi đăng rầm rộ lên Instagram. Có lúc tiêu đến 300.000 USD chỉ để ăn tối ở Nobu tại Coachella. Trong khi đó, cậu ấy gần như không hoạt động nghệ thuật trong thời gian dài".

Không chỉ tài chính, trạng thái tinh thần của Justin Bieber cũng là một điểm khiến người hâm mộ và bạn bè lo lắng. Từng là ngôi sao đình đám toàn cầu, Justin Bieber hiện nay hầu như không còn ra mắt âm nhạc mới và thường xuất hiện với vẻ ngoài mệt mỏi, luộm thuộm.

Một số người trong nội bộ ê kíp cũ của nam ca sĩ chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng họ cảm thấy như đang chứng kiến anh dần sụp đổ, sống không mục tiêu và không có ai bên cạnh để định hướng. Nguồn tin cho biết: "Không ai còn dám nói 'không' với Justin nữa. Ai phản đối đều bị loại bỏ".