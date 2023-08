Nếu trời tiếp tục mưa to, nguy cơ cao vỡ hồ chứa ở Đắk Nông

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, mưa lớn, sạt lở đất từ ngày 2 - 6.8 tại các tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Thái Nguyên và Nghệ An đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Trong đó, 4 người chết do lũ cuốn (Lai Châu 2, Sơn La 1, Thái Nguyên 1); 4 người chết do sạt lở đất, đá (Lai Châu 2, Yên Bái 2) và 3 người bị thương (Lai Châu). Về tài sản, có 24 nhà sập, 128 ngôi nhà bị hư hỏng, ảnh hưởng; 30 ha lúa và hoa màu, 5,6 ha ao nuôi cá bị thiệt hại. Các địa phương đã tổ chức rà soát, huy động lực lượng di dời 32 hộ dân tại khu vực nguy cơ sạt lở đất, lũ quét (Lai Châu 4, Sơn La 28). Mưa lũ cũng làm sạt lở nhiều điểm trên QL4H, QL279D, QL32, QL6, QL70, QL543D, QL7A và nhiều tỉnh lộ, giao thông địa phương. Đặc biệt, mưa lũ cũng làm toàn H.Mù Cang Chải (Yên Bái) mất điện từ tối 5.8, xã Hồ Bốn trên địa bàn huyện này bị cô lập.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9.8, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi trên 150 mm. Các nơi khác ở Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm/24 giờ, có nơi trên 50 mm/24 giờ.

Đình Huy