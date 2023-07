Đắk Nông: Hàng chục căn nhà, hàng chục héc ta cà phê ngập lụt ở TP.Gia Nghĩa

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở

Ngày 31.7, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận trong 6 giờ, từ 3 – 9 giờ ngày 31.7, trên địa bàn H.Đắk Glong, H.Tuy Đức và TP.Gia Nghĩa có mưa vừa, mưa to. Đài này cũng đưa ra cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc trên địa bàn TP.Gia Nghĩa, gồm các phường Quảng Thành, Nghĩa Thành, Nghĩa Đức, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung, xã Đắk R'moan, xã Đắk Nia; địa bàn H.Đắk Glong gồm xã Đắk Ha, Đắk Som và Quảng Khê; H.Tuy Đức gồm các xã Đắk Buk So, Quảng Tân. Nguy cơ trung bình xảy ra tại các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song và Đắk R'lấp.