Đắk Nông: Mưa kéo dài, nhà cửa, hoa màu chìm trong biển nước

Chiều 31.7, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Văn Hợp, Phó chủ tịch UBND H.Đắk Glong (Đắk Nông), cho biết do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn hiện có một số khu vực xảy ra ngập lụt, trong đó nặng nhất có xã Quảng Sơn, Quảng Hòa và xã Đắk R'măng. Hiện UBND các xã này đang làm báo cáo gửi UBND H.Đắk Glong về thiệt hại do mưa lũ.

Nhiều khu vực ở bon N'ting (xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong) bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài T.R

Chị H'Hồng (ngụ bon N'ting, xã Quảng Sơn) cho biết, từ tối qua (30.7) đến nay, mực nước dâng cao khiến ruộng lúa của nhiều gia đình trong bon ngập trong biển nước. "Nhà tôi có 4 sào ruộng bị ngập. Khu vực nào gần sông, suối hầu hết đều bị ngập lụt", chị Hồng nói.

Nước đang dâng vào một căn nhà trên địa bàn xã Quảng Sơn (H.Đắk Glong) T.R

Trong khi đó, trên địa bàn TP.Gia Nghĩa cũng xảy ra ngập lụt ở nhiều nơi. Anh Trọng (ngụ P.Nghĩa Tân) cho hay, tối qua (30.7), nước dâng cao đã tràn cả vào nhà anh. Anh Trọng phải dọn đồ đạc lên cao. Đến 22 giờ đêm, mưa lớn vẫn liên tục trút xuống, nên gia đình anh phải "di tản" qua nhà người dân bên cạnh để ngủ nhờ.



UBND TP.Gia Nghĩa cho biết, hiện có hàng chục hộ dân trên địa bàn bị ngập lụt, nhiều tản sản, hoa màu của người dân cũng bị ngập trong biển nước.

Một căn nhà trên địa bàn TP.Gia Nghĩa (Đắk Nông) bị ngập lụt do mưa lớn kéo dài C.T.V

Một khu vực ở TP.Gia Nghĩa bị ngập lụt C.T.V

Trước tình trạng mưa lớn, ngập lụt diễn biến phức tạp, sáng 31.7, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông dẫn đầu đoàn đầu công tác của tỉnh đã đến một số khu vực ngập lụt trên địa bàn TP.Gia Nghĩa kiểm tra thực tế. Ông Yên chỉ đạo phải cương quyết di dời các hộ dân trong vùng ngập lụt đến nơi ở an toàn.

Ông Lê Trọng Yên (ngoài cùng bên trái), Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông kiểm tra khu vực ngập lụt trên địa bàn TP.Gia Nghĩa C.T.V

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu chính quyền địa phương phải bám sát địa bàn, không chủ quan trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, phải có biện pháp để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Ngày 31.7, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận trong 6 giờ, từ 3 – 9 giờ ngày 31.7, trên địa bàn H.Đắk Glong, H.Tuy Đức và TP.Gia Nghĩa có mưa vừa, mưa to. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Nông cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc trên địa bàn TP.Gia Nghĩa, gồm phường Quảng Thành, Nghĩa Thành, Nghĩa Đức, Nghĩa Tân, Nghĩa Trung, xã Đắk R'moan, xã Đắk Nia; địa bàn H.Đắk Glong gồm xã Đắk Ha, Đắk Som và Quảng Khê; H.Tuy Đức gồm các xã Đắk Buk So, Quảng Tân. Nguy cơ trung bình xảy ra tại các huyện Cư Jút, Krông Nô, Đắk Mil, Đắk Song và Đắk R'lấp.

