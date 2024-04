New York bất ngờ xảy ra động đất, Tổng thống Biden đã được báo cáo

Màn hình ti vi tại sàn chứng khoán New York hiển thị bản tin cảnh báo về trận động đất REUTERS

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho hay một trận động đất mạnh 4,8 độ Richter xảy ra gần thành phố New York (bang New York, Mỹ) vào ngày 5.4, làm rung lắc các tòa nhà và khiến nhiều người bất ngờ vì khu vực này hiếm khi xảy ra động đất.

Tâm chấn của trận động đất gần khu vực Whitehouse Station tại bang New Jersey lân cận và xảy ra vào khoảng 10 giờ 20 (giờ địa phương) ở độ sâu 4,7 km, theo Reuters dẫn thông tin từ USGS.

Nhiều người từ Pennsylvania cho đến Massachusetts đã cảm nhận được trận động đất. Một phát ngôn viên sở cảnh sát thành phố New York cho biết cơ quan này chưa nhận được thông tin thiệt hại nào.

Bà Charita Walcott sống tại khu Bronx ở New York kể rằng trận động đất giống như "một tiếng ầm ầm kéo dài khoảng 30 giây". "Giống như đang ở tại một buổi biểu diễn trống", bà kể.

Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở trung tâm quận Manhattan, Tổng giám đốc Janti Soeripto của tổ chức Save the Children (trụ sở tại Anh) đột ngột ngừng phát biểu trước Hội đồng Bảo an về tình hình Dải Gaza, khi các máy quay bắt đầu rung lắc.

Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) thông báo với các hãng hàng không rằng các chuyến bay đến các sân bay của thành phố New York có thể sẽ bị hoãn 30-45 phút do động đất.

Một số chuyến bay đến New York đã chuyển hướng đến các sân bay khác, theo trang theo dõi máy bay FlightAware. FAA cho biết hoạt động hàng không đang khôi phục trong thời gian nhanh nhất.

Đường hầm Holland, một trong 3 tuyến đường qua sông Hudson giữa thành phố New York và bang New Jersey sẽ tạm thời đóng cửa để kiểm tra, theo Cảng vụ New York và New Jersey.

Chính quyền các bang New York và New Jersey cho biết họ đang gia tăng khả năng ứng phó tình huống khẩn cấp. Văn phòng thị trưởng thành phố New York Eric Adam chưa nhận được báo cáo về "tác động lớn" nào do trận động đất gây ra.

Tuy nhiên, thống đốc bang New York Kathy Hochul cho hay chính quyền bang đang nghiêm túc theo dõi tình hình vì có khả năng xảy ra dư chấn. Theo Nhà Trắng, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về vụ việc.

Trận động đất trên khiến một số cư dân nhớ đến trận động đất mạnh 5,8 độ Richter hồi năm 2011 ở bang Virginia đã gây thiệt hại ở Washington D.C và khiến người dân ở thành phố New York phải sơ tán.