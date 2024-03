New York sẽ điều vệ binh quốc gia kiểm tra túi xách hành khách tàu điện ngầm

Thống đốc New York Kathy Hochul ngày 6.3 cho hay việc triển khai Lực lượng Vệ binh quốc gia nói trên nhằm ngăn chặn tội phạm, đối phó với các cuộc tấn công gần đây nhắm vào hành khách và nhân viên vận chuyển, theo Reuters. Tham gia nỗ lực này còn có 250 thành viên từ Cảnh sát bang New York và Cảnh sát Cơ quan Giao thông Đô thị do bang kiểm soát.

Theo dữ liệu của cảnh sát, tội phạm trên tàu điện ngầm đã giảm khoảng 15% trong tháng 2 so với cùng tháng của năm 2023. Tuy nhiên, bà Hochul, thuộc đảng Dân chủ, nói rằng các hành khách không yên tâm trước số liệu thống kê tội phạm một cách nhanh chóng.

"Nói rằng mọi thứ đang trở nên tốt hơn không khiến bạn cảm thấy tốt hơn, đặc biệt là khi bạn vừa nghe tin có ai đó bị đâm vào cổ họng hoặc bị ném xuống đường ray tàu điện ngầm. Có tác động tâm lý", bà Hochul nhấn mạnh.

Các thành viên Vệ binh quốc gia New York đứng gác bên trong nhà ga Grand Central ở thành phố New York (Mỹ) ngày 6.3 Reuters

Các binh sĩ của Lực lượng Vệ binh quốc gia New York, lực lượng quân sự do các nhà lãnh đạo liên bang và tiểu bang cùng kiểm soát, không có quyền bắt giữ trong thời bình, nhưng sẽ hỗ trợ cảnh sát thực hiện nhiệm vụ như trên.

Thị trưởng thành phố New York Eric Adams, từng tuần tra tàu điện ngầm khi còn là cảnh sát, cho hay ông đã cử thêm khoảng 1.000 cảnh sát thành phố vào tàu điện ngầm vào tháng 2 sau khi các vụ hành hung và trộm cắp gia tăng trong tháng 1.

Tuy nhiên, ông Adams nhấn mạnh rằng tội phạm vẫn còn hiếm ở một trong những mạng lưới tàu điện ngầm lớn nhất thế giới, với khoảng 6 trọng tội/ngày, chủ yếu là trộm cắp, trên một dịch vụ có hơn 4 triệu chuyến mỗi ngày, theo Reuters.