New Zealand chật vật vì bão lũ: Thiệt hại lớn, phải ban bố tình trạng khẩn cấp

Sạt lờ đất gần một ngôi nhà trên đỉnh vách đá do thời tiết xấu liên tục xảy ra khi bão Gabrielle tiến đến Auckland, New Zealand ngày 12.2 REUTERS

Theo Reuters, bão Gabrielle ngày 15.2 đã suy yếu và di chuyển khỏi New Zealand sau khi khiến 3 người thiệt mạng và hàng ngàn người phải rời bỏ nhà cửa. New Zealand cũng bắt đầu đánh giá thiệt hại do lũ lụt nghiêm trọng, lở đất và gió lớn mà cơn bão này mang đến.



Bão Gabrielle đổ bộ New Zealand vào ngày 12.2 rồi đi xuống bờ biển phía đông của đảo Bắc, nơi khoảng 75% trong số 5 triệu cư dân New Zealand đang sinh sống. Cơn bão cô lập hoàn toàn các thị trấn, cuốn trôi trang trại, cầu đường, gia súc và gây ngập lụt.

"Rất may, chúng tôi đã vượt qua cơn bão tồi tệ nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm", Bộ trưởng Quản lý Khẩn cấp Kieran McAnulty của New Zealand cho biết trong một cuộc họp báo trên truyền hình.

"Đây là một thảm họa nghiêm trọng và sẽ mất nhiều tuần để những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có thể phục hồi", ông McAnulty nói thêm.

Cư dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề đang được yêu cầu tiết kiệm nước và thực phẩm vì lo ngại thiếu hụt. Cơn bão đã buộc New Zealand ngày 14.2 phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, lần thứ ba trong lịch sử.

Các đội cấp cứu ngày 15.2 đã tìm thấy thi thể được cho là của một lính cứu hỏa tình nguyện mất tích từ tối 12.2 sau một trận lở đất ở bãi biển gần thành phố Auckland lớn nhất đất nước.

Hai người khác được xác nhận đã chết ở vịnh Hawke's, một khu vực trên bờ biển phía đông của đảo Bắc. Theo The New Zealand Herald, ít nhất 10.500 người phải rời bỏ nhà cửa trên khắp đảo Bắc. Hơn 300 cư dân đã được giải cứu từ mái nhà và các vùng nước ngập kể từ khi lũ lụt tràn vào khu vực.

Các vùng trên đảo Bắc của New Zealand đang hứng chịu cơn bão lớn thứ hai trong nhiều tuần. Những trận mưa kỷ lục vào tháng trước đã gây ra lũ quét và khiến 4 người thiệt mạng sau đó.

Sân bay Auckland sáng 15.2 đăng lên Twitter cho biết các chuyến bay nội địa và quốc tế đã được nối lại, dù lịch trình của các hãng hàng không có thể bị gián đoạn trong vài ngày.

Tuy nhiên, các con sông ở vịnh Hawke's tiếp tục là rủi ro và ban quản lý khẩn cấp địa phương đã ra lệnh sơ tán thêm vào đầu ngày 15.2. Khoảng 225.000 người trên khắp đảo Bắc đang trải qua tình trạng mất điện, cản trở việc dọn dẹp sau bão.