Phương Tây tìm cách đảm bảo kho vũ khí cho Ukraine

Hãng Reuters ngày 14.2 dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhấn mạnh rằng liên minh này cần đảm bảo Ukraine có vũ khí cần thiết để chiến thắng, trong bối cảnh chiến sự sắp bước sang năm thứ 2.

"Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị cho hòa bình, điều chúng tôi thấy là ngược lại, ông ấy đang chuẩn bị xung đột thêm và những đợt tấn công mới. Đây là cuộc chiến tiêu hao, do đó cũng là cuộc chiến hậu cần", ông nhận định.

Binh sĩ Ukraine tại Donetsk khai hỏa pháo PzH-2000 do Đức sản xuất

Nga đẩy mạnh tấn công

Phát biểu trước cuộc họp bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bỉ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 14.2 cũng cho hay Nga đang đẩy mạnh tấn công ở Ukraine.

Ông cho biết đã chỉ đạo ngành công nghiệp quốc phòng đẩy mạnh sản xuất đạn dược và giới chức nước này đã ký hợp đồng để Hãng Rheinmetall (Đức) khôi phục sản xuất đạn cho hệ thống pháo phòng không Gepard. Theo báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 14.2, trong 3 ngày qua, nhóm lính đánh thuê Wagner đã có những tiến triển nhỏ tại vùng ven phía bắc thành phố Bakhmut ở Donetsk. "Dường như Nga muốn đảo ngược việc Ukraine giành lại kiểm soát một số khu vực từ tháng 9 - 11.2022. Có khả năng cao rằng mục tiêu trước mắt của họ là tiến về phía tây sông Zherberets", theo báo cáo.

Ngoài ra, Hãng TASS đưa tin lực lượng Nga đã phá hủy một kho đạn của Ukraine tại tỉnh Kherson ở phía nam. "Hỏa lực pháo binh đã phá hủy một kho đạn gần làng Antonivka. Bốn chiếc xe bị phá hủy và Lực lượng Vũ trang Ukraine tổn thất 15 người, bên cạnh 12 người bị thương", theo bản tin. Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Thời khắc then chốt

Giữa lúc Nga gia tăng tấn công, Ukraine nhận được nhiều vũ khí hơn từ phương Tây, kèm áp lực phải đạt tiến triển trong chiến sự.

Tờ The Washington Post ngày 14.2 đưa tin giới chức Mỹ nói rằng Ukraine đang đối diện thời khắc then chốt để thay đổi quỹ đạo cuộc chiến, gia tăng áp lực khiến Kyiv phải đạt tiến triển đáng kể. Một quan chức cấp cao ẩn danh của Mỹ tiết lộ Nhà Trắng nhận thấy quốc hội sẽ khó thông qua mức viện trợ an ninh và kinh tế như trước nay.



Chính phủ Mỹ hiện đang chờ quốc hội thông qua khoản hỗ trợ an ninh trực tiếp trị giá 10 tỉ USD cho Ukraine và dự kiến sẽ công bố một gói hỗ trợ quân sự lớn khác trong tuần tới.

Nga chuyển hướng xuất khẩu dầu Đài RT ngày 14.2 dẫn lời Phó thủ tướng Nga Aleksandr Novak cho biết nước này sẽ chuyển hướng xuất khẩu dầu và những sản phẩm liên quan đến các quốc gia "thân thiện" trong năm nay. Theo đó, xuất khẩu sang những nước này sẽ gia tăng, chiếm 75 - 80% tổng sản lượng xuất khẩu của Nga. Ông nhấn mạnh rằng Nga vẫn sẽ không cung cấp dầu cho những nước áp dụng mức trần giá do phương Tây áp đặt. Theo Phó thủ tướng Nga, xuất khẩu dầu của nước này trong năm 2022 tăng thêm 7,6% lên 242 triệu tấn. Ông lưu ý thêm rằng trong năm ngoái, chính sách chuyển hướng xuất khẩu dầu giúp sản lượng cung cấp cho các nước châu Á - Thái Bình Dương tăng lên 42 triệu tấn/năm.

Thể hiện tầm quan trọng của thời điểm hiện nay, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng An ninh nội địa Alejandro Mayorkas của Mỹ sẽ dự Hội nghị An ninh Munich tại Đức trong tuần này. Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng sẽ đến Ba Lan vào tuần tới.

Theo AFP, giới chuyên môn cảnh báo rằng phương Tây đang xoay xở sản xuất đạn dược cho những vũ khí đã cung cấp cho Kyiv. Phát biểu với báo giới, ông Stoltenberg cho biết cuộc chiến tại Ukraine ngốn số lượng đạn dược rất lớn và làm kho dự trữ của các nước hỗ trợ cạn dần.

"Hiện mức tiêu tốn đạn dược ở Ukraine cao hơn nhiều lần mức sản xuất. Điều này làm ngành công nghiệp quốc phòng chịu áp lực", ông cho biết. Tổng thư ký NATO thừa nhận liên minh đang đối diện "vấn đề", khi thời gian chờ đạn dược cỡ lớn tăng lên đến 28 tháng.

Trước những lo ngại trên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trong cuộc họp NATO tại Bỉ ngày 14.2 khẳng định sự hỗ trợ lâu owdài "vì một Ukraine tự do". Cùng ngày, Điện Kremlin cáo buộc NATO thể hiện sự thù địch đối với Nga hằng ngày và ngày càng dính líu vào xung đột tại Ukraine.