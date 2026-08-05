New Zealand công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức

Báo The Guardian hôm 3.8 đưa tin quốc hội New Zealand đã thông qua đạo luật công nhận tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, bất chấp những tranh luận giữa giới học giả, chuyên gia pháp lý.

Đạo luật có hiệu lực từ ngày 30.7, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ chính thức của New Zealand, bên cạnh tiếng Maori và ngôn ngữ ký hiệu.

"Nhà tổ ong", trung tâm hành pháp thuộc khu phức hợp quốc hội New Zealand tại thủ đô Wellington ẢNH: REUTERS

Dự luật này là một phần trong thỏa thuận liên minh giữa đảng Quốc gia New Zealand và đảng New Zealand Thứ nhất sau cuộc tổng tuyển cử. Phát biểu thay mặt đảng New Zealand Thứ nhất trong phiên họp ngày 30.7, nghị sĩ Casey Costello tuyên bố: "Đây là một biện pháp thiết thực. Nó giúp điều chỉnh luật pháp phù hợp với thông lệ lâu đời và đưa ra một tuyên bố rõ ràng về vị thế của tiếng Anh trong khuôn khổ chính thức của New Zealand".

Dù vậy, trong báo cáo trình lên hạ viện hồi tháng 6, ủy ban tư pháp New Zealand cho biết đã nhận văn bản kiến nghị từ hơn 1.600 cá nhân, tổ chức, với gần 2/3 trong số đó phản đối dự luật, theo CNN.

Trong quá trình xem xét, các quan chức Bộ Tư pháp New Zealand từng khuyến nghị quốc hội không nên thông qua dự luật, cho rằng việc công nhận tiếng Maori và ngôn ngữ ký hiệu là để bảo vệ các cộng đồng sử dụng ngôn ngữ thiểu số.

Một số nhà ngôn ngữ học và chuyên gia pháp lý cũng cho rằng đạo luật mới đây không mang đến khác biệt thực tiễn, bởi lẽ tiếng Anh vốn đã là ngôn ngữ phổ biến và không cần thêm sự đảm bảo pháp lý.

CNN dẫn số liệu chính thức của chính phủ New Zealand chỉ ra tính đến năm 2023, hơn 95% dân số nước này (tương đương 4,8 triệu người) sử dụng tiếng Anh. Trong khi đó, chỉ 4,3% dân số nói tiếng Maori và 0,5% người sử dụng ngôn ngữ ký hiệu New Zealand.