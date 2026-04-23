'Thị thực vàng' của New Zealand thu hút gần 4 tỉ NZD

Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Erica Stanford cho hay trong số tiền đó có 1,49 tỉ NZD đã được đầu tư và 2,415 tỉ NZD đang được xem xét cho các dự án. Chính phủ New Zealand thông báo đã nhận được đơn đăng ký của 1.988 người kể từ khi chương trình AIP được điều chỉnh.

Bộ trưởng Nhập cư New Zealand Erica Stanford Ảnh: Chụp màn hình RNZ

Chính quyền Wellington đã nới lỏng các quy định về thị thực từ ngày 1.4.2025, giảm ngưỡng đầu tư tối thiểu xuống còn 5 triệu NZD cho hạng mục "Tăng trưởng" trong 3 năm và 10 triệu NZD cho hạng mục "Cân bằng" trong 5 năm. Mức đầu tư tối thiểu trước đó là 15 triệu NZD, theo Đài phát thanh RNZ. Chính phủ New Zealand cũng đã loại bỏ yêu cầu về tiếng Anh và giảm yêu cầu về thời gian lưu trú tại quốc gia này đối với các nhà đầu tư tích cực hơn. Những thay đổi tiếp theo được công bố vào tháng 9.2025 đã cho phép người sở hữu thị thực AIP mua nhà trị giá ít nhất 5 triệu NZD.

Chính phủ New Zealand đã quảng bá chương trình thị thực AIP như một phần của chương trình nghị sự rộng lớn hơn mang tên "Hướng tới tăng trưởng" nhằm nâng cao năng suất, mở rộng doanh nghiệp và tạo việc làm, ngay cả khi các nhà phê bình về thị thực đầu tư trên toàn cầu đặt câu hỏi liệu những chương trình như thế có mang lại lợi ích kinh tế lâu dài hay không.

Việt Nam - New Zealand: Tiềm năng lớn để đạt mục tiêu thương mại



