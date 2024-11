New Zealand dành hơn 3,1 tỉ đồng học bổng chính phủ bậc ĐH cho người Việt

Phụ huynh, học sinh Việt Nam trao đổi với đại diện trường trong một triển lãm do chính phủ New Zealand tổ chức ẢNH: NGỌC LONG

Chiều nay (11.11), Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) chính thức công bố học bổng chính phủ New Zealand bậc ĐH (New Zealand Universities Award - NZUA), sáng kiến giáo dục mới do chính phủ nước này phối hợp cùng các trường ĐH triển khai dành riêng cho người Việt. Chương trình NZUA 2025 dự kiến nhận hồ sơ từ tháng 5.2025 và sẽ áp dụng vào kỳ nhập học tháng 2.2026.

Theo ENZ, cổng thông tin chính thức của chương trình NZUA và thông tin về điều kiện, cách thức ứng tuyển sẽ sớm được công bố. Năm đầu tiên triển khai, NZUA trao 14 suất học bổng cho ứng viên người Việt khi nhập học tại một trong 8 trường ĐH công lập tại New Zealand, giá trị mỗi suất là 15.000 NZD (226 triệu đồng). Danh sách các ĐH tham gia chương trình NZUA có thể theo dõi TẠI ĐÂY.

Bên cạnh bậc ĐH, New Zealand cũng triển khai học bổng chính phủ bậc trung học dành riêng cho người Việt học lớp 8, 9, 10 (NZSS). Quốc gia này còn có học bổng chính phủ bậc sau ĐH (Manaaki) cho một số nước, trong đó có Việt Nam. Vì lẽ đó, ENZ nhận định New Zealand hiện là quốc gia hỗ trợ toàn diện cho học sinh, sinh viên Việt Nam từ trung học đến sau ĐH với các chương trình học bổng chính phủ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, học bổng NZUA có thể là lần đầu một quốc gia nói tiếng Anh triển khai chương trình học bổng chính phủ bậc ĐH cho người Việt. Trước đó, có các chương trình học bổng sau ĐH như Fulbright (Mỹ), Chevening (Anh), Australia Awards Scholarships (Úc), Vanier (Canada), hay cho bậc trung học như học bổng ASEAN (Singapore).

Du học sinh Việt giờ đây có thêm cơ hội nhận học bổng chính phủ từ New Zealand ẢNH: ENZ

Chương trình NZUA có thể xem là bước đầu trong kế hoạch quảng bá rộng rãi hơn nữa nền giáo dục ĐH của New Zealand ở Việt Nam. Bởi, trao đổi với Thanh Niên trước đó, ông Ben Burrowes, quyền Giám đốc điều hành khối quốc tế của ENZ, thông tin cơ quan này đang lần đầu tiên xây dựng một chiến lược phát triển tổng thể sự hiện diện của các trường ĐH New Zealand tại Việt Nam.

"Trước đó vào 2018, chúng tôi từng thiết kế một chiến lược tương tự với bậc phổ thông để quảng bá NZSS và đạt nhiều thành tựu. Thế nên, trong chiến lược với các ĐH, chúng tôi cũng đang xem xét nhiều sáng kiến mới như học bổng chính phủ bậc cử nhân", ông Burrowes nhận định vào thời điểm đó.

Vị quản lý mới đây nói thêm, việc đảm bảo tất cả ĐH New Zealand có mặt trong chương trình NZUA cho thấy cam kết của New Zealand trong việc mở rộng cơ hội học tập, phát triển cho người Việt. "Sáng kiến này cũng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ của chính phủ New Zealand trong thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giáo dục với Việt Nam, hướng đến kỷ niệm 50 năm quan hệ hợp tác giữa hai nước vào năm sau", ông Burrowes chia sẻ.

Theo bảng xếp hạng ĐH thế giới 2025 của tổ chức QS (Anh), tất cả ĐH công lập ở New Zealand đều thuộc tốp 2% đơn vị tốt nhất toàn cầu. Các trường trên cũng đứng đầu thế giới về trách nhiệm quản lý vì phát triển bền vững theo bảng xếp hạng ĐH có tầm ảnh hưởng 2024 của tổ chức Times Higher Education (Anh). Ngoài ra, 50% trong số đó đạt chứng nhận "Triple Crown" về kiểm định quốc tế: AACSB, EQUIS, AMBA.