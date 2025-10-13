Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
New Zealand tăng cường tuyển thẳng đại học với học sinh Việt Nam
Video Giáo dục

New Zealand tăng cường tuyển thẳng đại học với học sinh Việt Nam

Anh Trang
13/10/2025 05:00 GMT+7

Nhiều trường đại học tại New Zealand đang mở rộng chính sách tuyển thẳng học sinh Việt Nam vào bậc đại học, ghi nhận năng lực học tập nổi bật của học sinh Việt Nam và khẳng định vị thế của Việt Nam trong nhóm thị trường trọng điểm về giáo dục quốc tế.

Ngày 11.10.2025, Ngày hội Giáo dục New Zealand được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), nhằm mang đến những thông tin uy tín, chính thống về du học New Zealand dành cho phụ huynh, học sinh Việt Nam. Một trong những thông tin được quan tâm là ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học tại nước này tuyển thẳng học sinh Việt Nam mà không cần thông qua chương trình dự bị.

Theo đó, nhiều trường quyết định tuyển thẳng học sinh Việt Nam vào bậc cử nhân thay vì yêu cầu các bạn phải hoàn tất năm nhất ĐH ở Việt Nam, hoặc phải hoàn thành chương trình dự bị hoặc chứng chỉ nghề tại New Zealand như trước.

Theo ông Ben Burrows, Giám đốc khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand, Việt Nam là một trong số ít các thị trường được New Zealand áp dụng chính sách này.

New Zealand tăng cường tuyển thẳng đại học với học sinh Việt Nam- Ảnh 1.

Việt Nam là một trong số ít thị trường được New Zealand áp dụng chính sách tuyển thẳng đại học

ẢNH: ANH TRANG

 

