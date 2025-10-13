Ngày 11.10.2025, Ngày hội Giáo dục New Zealand được tổ chức bởi Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), nhằm mang đến những thông tin uy tín, chính thống về du học New Zealand dành cho phụ huynh, học sinh Việt Nam. Một trong những thông tin được quan tâm là ngày càng nhiều cơ sở giáo dục đại học tại nước này tuyển thẳng học sinh Việt Nam mà không cần thông qua chương trình dự bị.

New Zealand tăng cường tuyển thẳng đại học với học sinh Việt Nam

Theo đó, nhiều trường quyết định tuyển thẳng học sinh Việt Nam vào bậc cử nhân thay vì yêu cầu các bạn phải hoàn tất năm nhất ĐH ở Việt Nam, hoặc phải hoàn thành chương trình dự bị hoặc chứng chỉ nghề tại New Zealand như trước.

Theo ông Ben Burrows, Giám đốc khu vực Châu Á của Cơ quan Giáo dục New Zealand, Việt Nam là một trong số ít các thị trường được New Zealand áp dụng chính sách này.