New Zealand thiệt hại nặng do bão Gabrielle

Bão Gabrielle đổ bộ đảo Bắc của New Zealand, nơi 75% trong số 5 triệu dân của nước này sinh sống, hôm 12.2 với sức gió giật 140 km/giờ. Cơn bão khiến các cộng đồng ven biển hứng chịu lượng mưa đến 20 cm với những con sóng cao 11 m. Mưa to, lũ lụt và lở đất do bão đã làm sập nhà, cuốn trôi trang trại, cầu đường và cô lập nhiều thị trấn. New Zealand ngày 14.2 đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, lần thứ ba trong lịch sử.



Cầu Brookfields ở Hawke's Bay bị cuốn trôi do bão Gabrielle vào ngày 15.2 AFP

Bộ trưởng Quản lý khẩn cấp Kieran McAnulty của New Zealand cho biết khoảng 10.500 người đã phải rời bỏ nhà cửa trên khắp đảo Bắc. Các quan chức ước tính 160.000 hộ gia đình vẫn chưa có điện tính đến ngày 15.2. Thủ tướng Chris Hipkins của New Zealand ngày 15.2 cho biết quân đội đã triển khai hơn 700 binh sĩ, 4 máy bay, 7 trực thăng và 2 tàu hải quân để cứu hộ và cung cấp nhu yếu phẩm. Ông Hipkins cũng thông báo tất cả những người mắc kẹt trên mái nhà đã được giải cứu.