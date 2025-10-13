New Zealand từ chối hơn 1/3 đơn xin visa du học của người Việt ở hai nhóm

Bà Karen Sionzon, Quản lý gắn kết cộng đồng của Cục Di trú New Zealand, chia sẻ trực tuyến từ New Zealand ở phiên hội thảo hôm 11.10 ẢNH: NGỌC LONG

Để không bị từ chối cấp visa du học

Phát biểu trong khuôn khổ ngày hội giáo dục New Zealand tổ chức mới đây ở TP.HCM, bà Karen Sionzon, Quản lý gắn kết cộng đồng của INZ, thông tin trong 9 tháng đầu năm 2025, cơ quan này cấp tổng cộng 630 visa du học cho người Việt. Tỷ lệ chấp thuận là 83,7%, cao hơn 1,6% so với mức bình quân của thế giới, theo thống kê từ INZ.

Trong đó, người Việt du học đông nhất ở nhóm các trường ĐH với 361 visa được cấp, theo sau đó là các cơ sở đào tạo tư thục (164), trường phổ thông (74), học viện công nghệ và kỹ thuật (31). So với năm 2024, xu hướng này có phần khác biệt khi số người Việt du học các trường phổ thông thời điểm đó đông thứ hai, chỉ xếp sau nhóm các trường ĐH.

Nếu xét về tỷ lệ chấp thuận cấp visa du học New Zealand cho ứng viên từ Việt Nam, những ai theo học ở trường ĐH cũng có tỷ lệ cao nhất, đạt mức 95% và nhiều hơn 6,2% so với tỷ lệ trung bình trên thế giới. Nhóm phổ thông cũng có tỷ lệ chấp thuận visa cao ở mức 85,7%, thấp hơn 11,6% so với bình quân toàn cầu.

Hai nhóm còn lại là cơ sở đào tạo tư thục và học viện công nghệ và kỹ thuật cũng thấp hơn mức trung bình trên thế giới, đạt tỷ lệ chấp thuận đơn xin visa du học lần lượt là 63,1% (so với 70,5%) và 58,1% (so với 61,9%). Đồng nghĩa, trung bình 10 đương đơn người Việt xin visa để học ở hai nhóm trường này tại New Zealand thì có 3-4 người bị từ chối.

Cơ sở giáo dục của đương đơn xin visa du học Tỷ lệ chấp thuận tại Việt Nam Tỷ lệ toàn cầu Trường phổ thông 85,7% 97,3% Trường ĐH 95% 88,8% Cơ sở đào tạo tư thục 63,1% 70,5% Học viện công nghệ và kỹ thuật 58,1% 61,9% Mức bình quân 83,7% 82,1%

Bà Sionzon lưu ý dữ liệu nêu trên chưa bao gồm các đơn xin visa du học trên nền tảng mới tên ADEPT của INZ. Nền tảng này đã chính thức ra mắt từ 2021, từng áp dụng với một số dòng visa như du lịch, làm việc, định cư và tới giữa tháng 8 tích hợp thêm hầu hết loại visa du học. Tới giữa tháng 9, New Zealand cũng không còn nhận đơn xin visa du học bản giấy, INZ cho biết trong một thông cáo.

Phụ huynh, học sinh nghe đại diện trường ĐH New Zealand tư vấn ẢNH: NGỌC LONG

Bà Sionzon đồng thời chia sẻ nếu không tự tin nộp đơn xin visa từ đầu tới cuối, du học sinh Việt có thể tìm tới các dịch vụ bên ngoài và INZ không ngăn cấm điều này. Tuy nhiên trong trường hợp đó, đương đơn cần phải khai báo rõ trong hồ sơ. "Nếu không, hồ sơ của bạn có thể bị từ chối", bà Sionzon cảnh báo, cho biết thêm chuyên gia di trú được cấp phép và một số công ty du học Việt Nam có quyền hỗ trợ, tư vấn cho người học.

Quy trình xin visa du học New Zealand

Theo bà Karen Sionzon, hồ sơ xin visa du học của đương đơn cần có nhiều giấy tờ, tài liệu, đơn cử như thông tin cá nhân (ảnh chân dung, bản sao hộ chiếu, giấy khám sức khỏe, phiếu lý lịch tư pháp...), kế hoạch khi đến New Zealand (trình bày mục tiêu học tập, dự định trong quá trình học, kế hoạch sau khi hoàn thành chương trình học...), thư mời nhập học, tài chính và bảo hiểm y tế.

"Trong số này, yêu cầu về tài chính là yếu tố rất quan trọng. Bạn phải chứng minh mình có đủ tài chính không chỉ để đóng học phí, mà còn để trả sinh hoạt phí suốt thời gian học cũng như để đối phó với những tình huống bất ngờ có thể xảy ra", bà Sionzon nói. Ngoài ra, bà cho biết thêm khi chứng minh tài chính, 3 điểm đương đơn cần nhớ là nguồn tiền "thực sự tồn tại, nguồn gốc hợp pháp và có thể sử dụng được khi ở New Zealand".

Mức tài chính cần chứng minh sẽ khác nhau tùy vào chương trình học của đương đơn, theo bà Sionzon. Với bậc ĐH, sau ĐH và khóa tiếng Anh, mức này sẽ là 20.000 NZD/năm (301 triệu đồng) nếu chương trình đào tạo kéo dài từ 36 tuần trở lên, hay 1.667 NZD/tháng (25,1 triệu đồng) nếu chương trình học ngắn hơn 36 tuần. Với bậc phổ thông, hai mức này sẽ lần lượt là 17.000 NZD/năm (256 triệu đồng) hoặc 1.417 NZD/tháng (21,3 triệu đồng).

Đại diện INZ cũng nhấn mạnh đương đơn chỉ nên nộp đầy đủ giấy tờ cho việc chứng minh, đừng gửi quá nhiều giấy tờ không cần thiết. "Đã từng có trường hợp đương đơn đi nộp toàn bộ lịch sử giao dịch của tất cả tài khoản ngân hàng, tổng cộng lên tới hơn 1.000 trang. Điều này khiến chúng tôi mất nhiều thời gian và làm chậm quy trình xét duyệt", bà Sionzon lưu ý.

Đại diện một học viện kỹ thuật và công nghệ New Zealand giới thiệu các chương trình đào tạo với học sinh Việt ẢNH: NGỌC LONG

Cũng theo bà Sionzon, đương đơn không bắt buộc phải đóng học phí cho trường trước khi hồ sơ xin visa du học được xem xét. Tuy nhiên, sau khi hồ sơ được chấp thuận có điều kiện (approved in principle), các bạn phải thanh toán học phí cho trường và gửi bản sao biên lai cho INZ trong 5-14 ngày để chính thức được cấp visa.

Bà Sionzon cũng lưu ý, vào giai đoạn cao điểm (tháng 10 tới tháng 3 và từ tháng 6 tới tháng 8), đương đơn nên nộp hồ sơ xin visa du học ít nhất 3 tháng trước ngày dự định khởi hành để viên chức lãnh sự xử lý kịp thời.

Theo thống kê từ Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), tổng số du học sinh Việt ở New Zealand trong năm 2024 là 1.935 người, tăng 12% so với năm trước song chỉ bằng khoảng 60% so với mức kỷ lục vào 2019 (3.040 người). Trong đó, người Việt tập trung đông nhất ở các trường ĐH (1.170), sau đó là trường phổ thông (370). Riêng số lượng người Việt ở các trường ĐH New Zealand đã vượt mức trước đại dịch và có xu hướng tăng đều từ 2021 tới nay.