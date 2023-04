Newcastle không dễ bại trận trên sân nhà

Đánh bại Liverpool, Man.City tăng cơ hội tranh vô địch với Arsenal

Tối 1.4, ở trận đấu sớm vòng 29 giải Ngoại hạng Anh, Man.City lội ngược dòng đầy thuyết phục để đánh bại Liverpool với tỷ số 4-1. Man.City khởi đầu áp đảo nhưng họ bất ngờ bị đối thủ vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 17 sau pha phản công nhanh với bàn thắng do tiền đạo Salah ghi. Tuy nhiên, chỉ 10 phút sau đó, ưu thế của Man.City đã có bàn cân bằng tỷ số 1-1 do tiền đạo Julian Alvarez ghi (thi đấu thay Erling Haaland bị chấn thương). Vào hiệp 2, ngay phút đầu tiên, hàng thủ Liverpool thi đấu không tập trung để Man.City khai thác, sớm ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 (De Bruyne ghi). Sau bàn thua này, Liverpool sụp đổ, nhận liên tiếp 2 bàn thua nữa do Gundogan và Grealish ghi cho Man.City. Trận thua này khiến Liverpool ngày càng khó cạnh tranh vị trí trong tốp 4, còn Man.City tiếp tục theo đuổi sát Arsenal trong cuộc đua vô địch đầy kịch tính đến cuối mùa.

Giang Lao