NewstarGroup - những cái bắt tay cùng thắp lửa Hà Tiên

Cuối tháng 9.2023, NewstarGroup chính thức công bố lễ hợp tác đối tác chiến lược, nơi những cái bắt tay sẽ cùng thắp lên ngọn lửa thịnh vượng của Hà Tiên trong tương lai.

Từ tâm huyết đóng góp đến khát vọng kiến tạo

Được thành lập từ năm 2013, NewstarGroup khởi đầu với cái tên NewstarLand nhằm tham gia phân phối chính thức các dự án lớn và danh tiếng bậc nhất thị trường của các "quái kiệt" làng bất động sản như Vinhomes Royal City, Vinhomes Metropolis,… Trải qua nhiều chặng đường phát triển để trở thành một trong những cái tên nổi cộm trên bảng xếp hạng các đơn vị phân phối bất động sản uy tín nhất cả nước, NewstarGroup hướng mũi nhọn trọng tâm phát triển vào vai trò Nhà phát triển bất động sản thế hệ mới. Một trong những dự án đánh dấu mốc quan trọng này là dự án đô thị thương mại New Vegas tại Hà Tiên (Kiên Giang), đã thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu ra mắt.

Chinh phục Hà Tiên qua nhiều hoạt động văn hóa xã hội, có thể kể đến đêm hội áo dài "Duyên dáng Hà Tiên", lễ hội âm nhạc ngoài trời kỷ niệm lễ Quốc khánh 2.9 "Đêm Hà Tiên ngàn sao" và tới đây là lễ hội "Đêm hội mùa thu" với sự tham dự của nhiều nghệ sĩ, ảo thuật gia và đoàn lô tô sôi động, có thể thấy, NewstarGroup đang từng bước nỗ lực hết mình trên hành trình đóng góp những sắc màu mới đầy sức sống cho mảnh đất Hà Tiên xinh đẹp. Cuối năm 2023, khu đô thị thương mại New Vegas sẽ mở cửa khu phố đi bộ trung tâm, trở thành một điểm đến đầy sức hút, không chỉ với người dân địa phương mà còn với khách du lịch tứ phương đến với nơi này.

"Đêm Hà Tiên ngàn sao" là một trong những sự kiện đáng nhớ nhất diễn ra tại Hà Tiên

Bắt tay cùng thắp lửa Hà Tiên

Đầu tháng 10 tới đây, NewstarGroup sẽ chính thức công bố danh sách các đối tác chiến lược trong mảng thương mại và bán hàng tại Lễ ký kết hợp tác, diễn ra nơi khu vực văn phòng bán hàng của khu đô thị thương mại New Vegas. Sự kiện này là dấu mốc quan trọng, đánh dấu một chặng đường mới trên hành trình kiến tạo tại mảnh đất Hà Tiên giàu bản sắc của nhà phát triển bất động sản NewstarGroup.

"Nếu những đơn vị khác luôn tìm kiếm cơ hội ở các miền đất đã phát triển về cả giao thông hạ tầng lẫn du lịch, thì NewstarGroup nhìn thấy một tiềm năng còn lớn hơn thế ở Hà Tiên. Là điểm kết nối với đảo Ngọc Phú Quốc, cận kề đặc khu kinh tế giáp ranh Campuchia, Hà Tiên nhận được nguồn lưu lượng đáng kể, sẽ là điểm trọng yếu cho sự phát triển cả về giao thương và du lịch trong tương lai. Hơn hết, Hà Tiên được tạo hóa ưu ái cho cảnh sắc thiên nhiên phong phú, hệ sinh thái đa dạng tạo nên những thắng cảnh thu hút khách du lịch. Kết hợp với những nét văn hóa là sự hòa trộn của 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer, chúng tôi tin rằng nơi đây là một kho báu tiềm năng đang chờ được khai thác. Do đó, NewstarGroup tìm kiếm và hợp tác với các đối tác chiến lược trong mảng bán hàng và kinh doanh dịch vụ có thể cùng chia sẻ tầm nhìn tương lai với chúng tôi", đại diện của NewstarGroup chia sẻ.

Dự án New Vegas tọa lạc tại vị trí "kim cương" bậc nhất khu vực

Được chính thức hé lộ những thông tin đầu tiên từ cuối năm 2022, cho đến nay, New Vegas đã chính thức ra mắt với dáng hình hoàn thiện của một đô thị sầm uất bậc nhất, xây dựng chuẩn sống - kinh doanh - vui chơi giải trí bậc nhất Tây Nam bộ. Mang theo tâm huyết và tình yêu của nhà phát triển đối với văn hóa miền Tây sông nước trù phú, New Vegas được kiến tạo như một "Tây Nam bộ thu nhỏ" giữa lòng thành phố, một điểm đến văn hóa mới hòa quyện giữa sắc vóc hiện đại phồn hoa của một tụ điểm nghỉ dưỡng và bản sắc miền Tây đậm đà đặc trưng. Không dừng lại ở một điểm đến đầu tư, nghỉ dưỡng, New Vegas được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy của nền kinh tế địa phương, là lực hút khách du lịch khi là tâm điểm nổi dài từ Phú Quốc và Campuchia.

Sau dự án New Vegas, NewstarGroup sẽ tiếp tục hé lộ về khu dinh thự ven biển cao cấp New Alys tọa lạc tại Mũi Nai, hứa hẹn đem lại mảnh ghép hoàn thiện bức tranh trải nghiệm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp đáng mong đợi, đón đầu làn sóng du lịch khu vực Tây Nam bộ.