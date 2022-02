Nga bài binh bố trận như thế nào trước khi tiến vào miền đông Ukraine?

Theo tờ The New York Times dẫn lời giới chức Mỹ và Ukraine, kể từ tháng 10.2021, Nga bắt đầu xây dựng lực lượng to lớn dọc biên giới Ukraine với 190.000 binh sĩ.

Sự hiện diện của các binh sĩ Nga đã gia tăng trong vài tuần gần đây, từ việc các nhóm tản mác ở các căn cứ quân sự, bãi tập, đã chuyển thành các đơn vị sẵn sàng chiến đấu được dàn theo đội hình chiến thuật.

Giới quan sát cho rằng lực lượng Nga dường như hướng đến Ukraine từ 3 hướng bắc, đông và nam.

Trong vài tuần qua, Nga đã điều động bộ phận sau cùng, cần thiết để tiến hành chiến dịch quân sự quy mô lớn. Lực lượng này gồm các tiêm kích và trực thăng tấn công, cùng với các đơn vị lính dù tinh nhuệ và lực lượng đặc nhiệm có thể làm mũi giáo tiên phong nếu triển khai.

Các binh sĩ ở phía bắc tại Belarus có thể nhanh chóng hướng về phía Kiev, trong khi Hải quân ở Biển Đen có thể tiến về phía bờ biển phía nam.





Nhiều chuyên gia quân sự đã cho rằng Nga có thể hướng đến Ukraine từ phía đông, gần 2 vùng ly khai Ukraine do Nga hậu thuẫn.

Ảnh 1: Trước khi dồn quân: Nga có nhiều căn cứ quân sự gần biên giới Ukraine và đã bổ sung thêm một số tại Crimea sau năm 2014. Binh sĩ Nga cũng đóng tại Transnistria, vùng do Nga hậu thuẫn ở Moldova.

Ảnh 2: Tháng 12.2021, Nga bắt đầu di chuyển binh sĩ, xe tăng và pháo hạng nặng đến các vị trí mới trên cả nước. Phần lớn trong số đó tập trung vào 2 vùng Donetsk và Luhansk phía đông Ukraine.

Ảnh 3: Nga bắt đầu di chuyển binh sĩ, thiết bị vào quốc gia đồng minh là Belarus nhằm chuẩn bị cho các cuộc tập trận. Lực lượng Nga tại Belarus có thể giúp Nga có thể một mặt trận mới ở phía bắc Ukraine.

Ảnh 4: Giới chức Nga công bố rút quân một phần, dù giới chức Mỹ nghi ngờ và cho rằng Nga thực tế lại tăng quân. Các đơn vị từ chiến khu miền Trung và miền Đông vẫn duy trì.