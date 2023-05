Nga cấm UAV, mô tô nước vì lo ngại an ninh trước lễ diễu binh

Diễn tập cho lễ diễu binh ngày Chiến thắng tại Moscow hôm 7.5 REUTERS

Ngày Chiến thắng 9.5 là ngày kỷ niệm sự kiện quân đội Đức Quốc xã đầu hàng phe Đồng minh trong những ngày tháng cuối cùng của Thế chiến 2 vào năm 1945. Đây là ngày lễ lớn tại Nga và được người dân nước này rất coi trọng.



Song tuần trước, Nga cho biết hai máy bay không người lái (UAV) đã bay vào trung tâm Moscow trong đêm và tiếp cận Điện Kremlin trước khi bị bắn hạ. Moscow cáo buộc quân đội Ukraine đứng sau vụ tấn công hòng ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong khi Kyiv bác bỏ liên can.

Vụ việc dẫn đến lo ngại ở Nga về khả năng một cuộc tấn công tương tự có thể xảy ra. Theo hãng tin AP, truyền thông Nga cho biết ít nhất 21 thành phố của Nga đã hủy bỏ chương trình diễu binh ngày 9.5, hoạt động chính kỷ niệm ngày Chiến thắng trên khắp đất nước. Đây là chuyện lần đầu tiên diễn ra trong nhiều năm.

Dù vậy, hoạt động diễu binh, diễu hành vẫn sẽ được tổ chức ở hai thành phố lớn nhất của Nga là Moscow và St. Petersburg. Tuy nhiên, UAV đã bị cấm ở cả hai thành phố này trước ngày lễ, AP cho hay.

Ở St. Petersburg, nơi thường được gọi là "Venice phương Bắc" vì mạng lưới sông ngòi và kênh rạch ở đây, việc sử dụng mô tô nước (jet ski) ở một số khu vực của thành phố bị cấm cho đến ngày 10.5. Tại Moscow, các dịch vụ đặt xe công nghệ đã tạm thời bị cấm tại khu vực trung tâm thành phố - tài xế sẽ không thể bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi ở đó - trong bối cảnh thủ đô nước Nga chuẩn bị cho lễ diễu binh truyền thống ở Quảng trường Đỏ.

Ban đầu, chỉ có một nhà lãnh đạo nước ngoài dự kiến tham dự lễ diễu binh ở Moscow năm nay - Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Zhaparov. Song ngày 8.5, các quan chức Nga thông báo Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sẽ tham dự sự kiện cùng ông Putin và ông Zhaparov, theo hãng tin RIA Novosti.

Sự xuất hiện của hai nhà lãnh đạo Pashinyan và Tokayev trong danh sách khách mời gây ngạc nhiên. Mặc dù là đồng minh của Nga, Kazakhstan và Armenia đã không công khai ủng hộ Moscow trong xung đột ở Ukraine. Trên thực tế, ông Tokayev đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần từ khi chiến sự bùng nổ vào tháng 2.2022.

Ông Tokayev cũng từng nói với ông Putin vào mùa hè năm ngoái rằng Kazakhstan sẽ không công nhận các khu vực Donetsk và Luhansk ở Ukraine là các quốc gia độc lập.

Trong khi đó, ông Pashinyan đã khiến Moscow phật ý vào đầu năm nay khi từ chối tổ chức hoạt động tập trận quân sự của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO), liên minh an ninh do Nga dẫn dắt mà Armenia là một thành viên.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 8.5 nói Nga đã "sẵn sàng" cho lễ diễu binh ở Moscow, theo RIA Novosti. Hãng tin cũng cho biết tại St. Petersburg, lễ diễu binh dự kiến có sự tham gia của khoảng 80 trang thiết bị, dẫn đầu là xe tăng T-34.