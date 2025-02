Nga có lựa chọn gì nếu kiểm soát được trung tâm hậu cần then chốt của Ukraine?

Các đơn vị Ukraine tiếp tục kiên trì bảo vệ Pokrovsk, tuy nhiên hãng tin Reuters nhận định rằng nếu bao vây hoặc giành được quyền kiểm soát thành phố này, quân đội Nga sẽ có thể có lợi thế lớn khi cần triển khai một số hướng tấn công ở miền đông Ukraine và gia tăng áp lực đối với lực lượng chính quyền Kyiv vào thời điểm quan trọng của chiến sự.

Tình hình trong nội thành Pokrovsk đang ảm đạm. Theo chính quyền địa phương, hiện chỉ còn 7.000 người còn ở lại trong số khoảng 60.000 người trước khi chiến sự nổ ra. Bưu điện cuối cùng của thành phố gần đây đã đóng cửa và hoạt động vận chuyển thư từ được xe bọc thép thực hiện.

Tuyến đường cao tốc then chốt trên trục đông - tây của Ukraine ở Pokrovsk đang nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga. Hiện tại, đa số phương tiện giao thông đều đi đường vòng để vào Pokrovsk vì lý do an toàn.

Trong vài ngày qua, quân đội Nga đã tiến đến tuyến đường sắt chính đi vào thành phố, nối Pokrovsk với cửa ngõ hậu cần quan trọng nhất ở miền đông Ukraine là thành phố Dnipro.

Reuters dẫn lời sĩ quan mang bí danh Phoenix, Phó chỉ huy lữ đoàn tấn công số 59 của Ukraine, đơn vị đang chiến đấu ở mặt trận Pokrovsk, cho biết: "Về tổng quan tình hình đang khó khăn, đối phương thường xuyên tấn công trên bộ" cả ngày lẫn đêm.

Viên sĩ quan cho biết lực lượng Nga có quân số bộ binh vượt trội, tấn công theo từng nhóm nhỏ, sẵn sàng chịu tổn thất để đạt được thắng lợi và khéo léo khai thác địa hình cũng như điều kiện môi trường tầm nhìn hạn chế để ẩn mình trước tầm quan sát của các máy bay không người lái (UAV) Ukraine.

Mạng lưới giao thông đường bộ và đường sắt của Pokrovsk đã biến thành phố này trở thành trung tâm cung ứng quan trọng cho phần lớn tiền tuyến của Ukraine, dù sức ép từ pháo binh và UAV của Nga gần đây đã giới hạn chức năng này.

Chuyên gia Michael Kofman của Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (trụ sở Washington, Mỹ) phân tích rằng vai trò quan trọng của Pokrovsk đồng nghĩa nếu nơi này rơi vào tay Nga, quân đội chính quyền Moscow có thể sử dụng thành phố làm bàn đạp để thực hiện các cuộc tiến quân về hướng bắc hoặc hướng tây ở miền đông Ukraine.