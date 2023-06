Nga đã gửi đạn hạt nhân cho Belarus, sẽ trả đũa mọi đòn tấn công của Ukraine

Tổng thống Vladimir Putin hôm 16.6 xác nhận Nga đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tới Belarus, và nói đây một lời nhắc nhở rằng phương Tây không thể gây ra một thất bại chiến lược đối với Moscow, hãng Reuters đưa tin.

Moscow chưa có nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế hàng đầu của Nga ở TP.St Petersburg, ông Putin cho biết các đầu đạn hạt nhân chiến thuật của Nga đã được chuyển giao cho đồng minh thân cận Belarus.

"Như mọi người đã biết, chúng tôi đang đàm phán với đồng minh, (Tổng thống Belarus (Alexander) Lukashenko, rằng chúng tôi sẽ chuyển một phần vũ khí hạt nhân chiến thuật này tới lãnh thổ Belarus. Điều này đã xảy ra", ông Putin nói.

Theo ông Putin, hiện Nga chỉ mới chuyển những quả đạn hạt nhân đầu tiên tới Belarus, và các bên sẽ hoàn thành công việc này vào cuối mùa hè hoặc cuối năm nay. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã xác nhận thông tin này vào ngày 14.6.

Tổng thống Putin tiếp tục nói rằng bước chuyển giao là yếu tố để răn đe những ai đang nghĩ đến việc gây tổn thất cho Moscow. Theo ông, phương Tây đang làm mọi thứ để khiến Nga thất bại chiến lược ở Ukraine. Dù vậy, ông Putin nói rằng Moscow không cần phải dùng đến vũ khí hạt nhân vào lúc này, mà chỉ sử dụng khi sự tồn tại của nhà nước Nga bị đe dọa.

"Vũ khí hạt nhân đã được tạo ra để đảm bảo an ninh của chúng tôi theo nghĩa rộng nhất của từ này và sự tồn tại của nhà nước Nga, nhưng chúng tôi... không có nhu cầu như vậy (sử dụng chúng)", ông Putin nói.

Mỹ đã chỉ trích quyết định của ông Putin và theo dõi chặt chẽ các hoạt động của Nga. Dù vậy, Washington thừa nhận họ chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Moscow đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân.

Nga sẽ đáp trả mọi cuộc tấn công của Ukraine

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Putin nói rằng Nga sẽ luôn đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine. Theo ông, Nga sẽ xem xét lập một vùng xám ở miền đông Ukraine để cô lập pháo binh của Kyiv.

Ông Putin cho biết thiết bị do phương Tây cung cấp cho Ukraine, như xe tăng Leopard do Đức sản xuất thường xuyên bị phá hủy. Ông cảnh bảo nếu Kyiv nhận được máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, chúng cũng sẽ chịu chung số phận.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 16.6 cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc phản công của quân đội Ukraine tại các địa điểm tiền tuyến khác nhau, gây tổn thất nặng nề cho lực lượng của Kyiv.

Trong khi đó, Reuters ngày 17.6 dẫn báo cáo từ giới chức quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này đang tiến sâu hơn vào các khu vực phía nam đất nước. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo trên Telegram rằng quân đội đang nỗ lực tiến công theo nhiều hướng cùng lúc. Ở miền đông Ukraine, bà Maliar nói Nga đang cố gắng đánh bật lực lượng Ukraine khỏi các khu vực chiến đấu.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo từ tập đoàn hạt nhân quốc gia Rosatom của Nga đưa tin Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi dự kiến thăm Moscow vào tuần tới. Chuyến thăm Nga diễn ra sau chuyến công tác của ông Grossi tới Ukraine để đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Những lo ngại về tình hình an toàn ở nhà máy đã tăng lên sau vụ vỡ đập thủ điện Kakhovka (tỉnh Kherson) vào ngày 6.6. Nhà máy Zaporizhzhia phụ thuộc vào nước từ hồ chứa Kakhovka để cung cấp điện cho các tuabin.