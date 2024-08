Nga đổi chiến thuật ra sao ở miền đông Ukraine?

Sau khi kiểm soát thêm một số làng, các đơn vị Nga hiện chỉ còn cách Pokrovsk, một trong những trung tâm phòng thủ chính của Ukraine, khoảng gần 20km, theo bản đồ nguồn mở về chiến trường dựa trên cảnh quay chiến đấu và hình ảnh vệ tinh.

Đây là tiến triển nhanh so với thời gian trước đó, khi tốc độ tiến của Nga đôi khi chỉ là vài trăm mét mỗi tuần.

Báo The New York Times dẫn bình luận của giới phân tích quân sự cho rằng Nga đang khai thác tốt hơn các vết nứt trong các phòng tuyến của Ukraine, vốn đã suy yếu do thiếu người và chịu áp lực liên tục của Nga trên toàn mặt trận dài gần 1.000km.

Các chuyên gia nhận định rằng lực lượng Nga tập trung nhiều hơn vào việc xác định các đơn vị Ukraine yếu và tổ chức kém để mở mũi đột phá.

Bài báo dẫn lời nhà phân tích Mykola Bielieskov tại Viện nghiên cứu chiến lược quốc gia Ukraine cho biết: “Nga sẽ thăm dò để xem một tiểu đoàn Ukraine sẽ cố thủ hay hay rút lui không”, và một khi “phát hiện ra các đơn vị yếu, Nga sẽ tấn công bất chấp tổn thất là bao nhiêu”.

Một người lính Ukraine chạy đến nơi trú ẩn ở khu vực Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk (miền đông Ukraine), ngày 23.7.2024 GETTY IMAGES

Vào tuần trước, Nga giành được làng Prohres ở miền đông. DeepState, một nhóm phân tích có quan hệ chặt chẽ với quân đội Ukraine, cho biết đơn vị trấn thủ bị bao vây ở phía bắc làng, và binh sĩ đã bất chấp mệnh lệnh cấp trên để rút chạy.

Cuộc rút lui vội vã dường như đã cho phép lực lượng Nga nhanh chóng chiếm được nhiều lãnh thổ hơn.

Theo báo The New York Times, người phát ngôn của bộ tư lệnh quân đội miền đông Ukraine từ chối bình luận về tình hình.

Ông Yuri Butusov, một nhà báo quân sự Ukraine, nhận định trên Facebook rằng Nga “tấn công ưu tiên và trước hết vào những lữ đoàn có năng lực chỉ huy và tổ chức yếu nhất” vì các đơn vị này không thể trụ vững.

Hơn nữa, ông cho biết sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị gây nhiễu tác chiến điện tử của Ukraine đã khiến “một số lượng lớn máy bay không người lái” của chính Ukraine bị phá hủy.

Đây không phải lần đầu tiên quân đội Ukraine tự gây khó cho mình vì rút lui hỗn loạn hoặc luân chuyển vụng về, cho phép Nga tận dụng thời cơ để tấn công.

Nga bắt tới 1.000 tù binh Ukraine ở Avdiivka?

Hồi tháng 2, nhiều binh sĩ Ukraine cho biết việc rút quân tại Avdiivka không được thực hiện tốt đã khiến nhiều người thiệt mạng hay bị bắt giữ. Khoảng hai tháng sau, làng Ocheretyne ở tây bắc Avdiivka thất thủ, mà nguyên nhân một phần được cho là do luân chuyển quân không đúng cách, khiến khu vực này không được bảo vệ.

Ông Franz-Stefan Gady, một nhà phân tích quân sự tại Áo, cho biết “luân chuyển quân thường là thời điểm nguy hiểm nhất” đối với quân đội, bởi binh sĩ rút ra sẽ để trống một phần vị trí.

Ông Gady cho biết việc máy bay không người lái trinh sát luôn hiện diện trên chiến trường khiến việc luân chuyển quân trở nên cực kỳ khó thực hiện.

Nhà phân tích Bielieskov cho biết những bước tiến của Nga cho đến nay vẫn chưa chuyển thành “những đột phá lớn”, nhưng vẫn giúp lực lượng Moscow đe dọa vành đai phòng thủ cuối cùng của Ukraine tại khu vực Donetsk.