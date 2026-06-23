Nga gấp gáp 'vá' lưới phòng không ở thủ đô Moscow?

Tin liên quan Thêm một thành trì của Ukraine đối mặt ‘kịch bản khó khăn nhất’ Lực lượng Nga đang tiến công từ nhiều hướng vào Kostiantynivka và tìm cách cắt đứt các tuyến đường hậu cần quan trọng, làm dấy lên lo ngại cho một trong những thành trì lớn cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Donetsk. Chuyến công tác giúp nâng tầm quan hệ Việt - Nga Chia sẻ Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề nga Moscow hệ thống phòng không Tiền tuyến thủ đô Moscow hệ thống phòng không pantsir xung đột UKRAINE Điện Kremlin UAV máy bay không người lái Nhà máy lọc dầu Tên lửa hành trình Phòng không vành đai phòng không
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