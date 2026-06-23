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Nga gấp gáp 'vá' lưới phòng không ở thủ đô Moscow?
Video Thế giới

Nga gấp gáp 'vá' lưới phòng không ở thủ đô Moscow?

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Nga được cho là đã rút một hệ thống phòng không từ tiền tuyến về nước để trấn thủ tại thủ đô Moscow sau các đợt tấn công của Ukraine gần đây.

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