Thêm một thành trì của Ukraine đối mặt ‘kịch bản khó khăn nhất’

Lực lượng Nga đang tiến công từ nhiều hướng và tìm cách cắt đứt các tuyến đường hậu cần quan trọng đến Kostiantynivka, gây lo ngại về nguy cơ thất thủ của một trong những cứ điểm phòng thủ lớn cuối cùng của Ukraine ở tỉnh Donetsk.

Theo nhóm giám sát chiến trường DeepState của Ukraine, quân đội Nga đã tiến đến ngoại ô Kostiantynivka thuộc tỉnh Donetsk từ nhiều hướng và đang xâm nhập ngày càng sâu vào thành phố. Theo DeepState, nhóm tình báo nguồn mở có liên hệ với quân đội Ukraine, tình hình đang diễn biến theo “kịch bản khó khăn nhất”.

Đánh giá này được đưa ra khi lực lượng Nga tiếp tục cuộc tấn công mùa hè ở miền đông Ukraine, nhằm mở rộng quyền kiểm soát tại tỉnh Donetsk và tiến về các trung tâm đô thị lớn mà Ukraine còn kiểm soát trong khu vực.

Lặp lại chiến thuật bao vây Pokrovsk

Theo DeepState, lực lượng Nga đã đạt được các vị trí cần thiết để bắt đầu ứng dụng chiến thuật mà nhóm gọi là “thấm hút” dần dần Kostiantynivka, là cách đánh từng giúp Nga kiểm soát thành phố Pokrovsk.

Tại Pokrovsk, trận chiến kéo dài nhiều tháng khi quân Nga tìm cách tiến chậm mà chắc thay vì cố gắng kiểm soát nhanh chóng. Dưới sức ép ngày càng tăng trong khi các tuyến tiếp tế bị cắt đứt, lực lượng Ukraine cuối cùng đã phải rời bỏ Pokrovsk vào đầu năm 2026.

Một binh sĩ Nga vẫy quốc kỳ gần các tòa nhà bị hư hại ở Kostiantynivka, vùng Donetsk, (Ukraine), ngày 16.6.2026 ẢNH: REUTERS

Tương tự, tại Kostiantynivka, thay vì chỉ dựa vào các cuộc tấn công trực diện, quân đội Nga xâm nhập dần vào vùng ngoại ô và các khu vực xung quanh thành phố trong khi tìm cách phá vỡ hệ thống hậu cần của Ukraine.

DeepState cảnh báo rằng mục tiêu trước mắt của Moscow có thể là kiểm soát hành lang phía bắc hẹp nối Kostiantynivka với các tuyến đường tiếp tế phía sau. Theo DeepState, các nhóm nhỏ bộ binh Nga có thể thiết lập các vị trí phục kích và hướng dẫn cho máy bay không người lái tấn công, đặt các tuyến đường dưới sự kiểm soát hỏa lực liên tục mà không cần bao vây hoàn toàn thành phố.

Tầm quan trọng chiến lược

Kostiantynivka là cửa ngõ dẫn đến phần còn lại của vùng Donbass. Nếu thành phố này thất thủ, lực lượng Nga sẽ có thể tiến về các cứ điểm cuối cùng còn lại của Ukraine ở phía đông - gồm các thành phố Kramatorsk và Sloviansk - và tiến gần hơn đến việc kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass.

Thành phố nằm trên các tuyến đường bộ và đường sắt chính nối liền các thành phố Druzhkivka, Kramatorsk và Sloviansk do Ukraine kiểm soát.

Theo phân tích, Druzhkivka có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của Nga vì vai trò hậu cần quan trọng của nó, tiếp theo là áp lực lên Kramatorsk.

Nhóm DeepState cảnh báo rằng việc Nga kiểm soát Kostiantynivka sẽ làm phức tạp đáng kể hệ thống hậu cần của Ukraine trên toàn khu vực.