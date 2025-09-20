Nga kháng cáo về vụ rơi máy bay MH17 của Malaysia Airlines

Theo hồ sơ đệ trình lên ICJ ngày 18.9, Nga tuyên bố rằng Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã "sai về mặt thực tế và pháp lý" liên quan Công ước Chicago năm 1944 về hàng không quốc tế.

Các nhà điều tra xem xác máy bay MH17 của Malaysia Airlines tại căn cứ không quân Gilze-Rijen, miền nam Hà Lan hồi tháng 5.2021 ẢNH: AFP

"Công ước này không áp dụng cho các tình huống xung đột vũ trang", Nga cho biết trong đơn kháng cáo. Phía Nga cho rằng các nhà điều tra đã bỏ qua "bằng chứng do Nga cung cấp".

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc ICAO đã không tiến hành một cuộc điều tra quốc tế "toàn diện, kỹ lưỡng và độc lập" về vụ tai nạn, thay vào đó lại dựa trên "các kết luận đáng ngờ" của cuộc điều tra hình sự "được thực hiện dưới sự bảo trợ của một bên liên quan là Hà Lan và cơ sở dữ liệu bị làm sai lệch chủ yếu do một bên liên quan khác là Ukraine cung cấp".

Bộ Ngoại giao Nga cho biết: "Chúng tôi hy vọng ICJ sẽ có lập trường hoàn toàn công bằng về vụ án đáng chú ý này".

Theo tuyên bố, Nga đã kháng cáo quyết định của ICAO "dựa trên tất cả các căn cứ pháp lý, luật áp dụng, các vấn đề thực tế cũng như vi phạm thủ tục".

Nga bắt cựu chỉ huy ly khai Donetsk có liên quan vụ rơi máy bay MH17

Ngày 17.7.2014, chiếc máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) đến Kuala Lumpur (Malaysia) đã bị bắn rơi ở khu vực Donetsk (miền đông Ukraine). Tất cả 298 người trên máy bay đều thiệt mạng.

Úc và Hà Lan, 2 quốc gia có số người tử vong cao nhất trong thảm kịch rơi máy bay MH17, đã khởi kiện, kêu gọi Nga chịu trách nhiệm về vụ việc cũng như bồi thường thiệt hại.

Hồi tháng 5, ICAO, cơ quan hàng không của Liên Hiệp Quốc, đã ra phán quyết rằng vụ kiện của họ "có cơ sở thực tế và pháp lý".