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    Thời sự

    Ngã máy thi công ra đường tại dự án rạch Xuyên Tâm

    Trần Kha
    Trần Kha
    Một máy thi công gia cố nền thuộc dự án rạch Xuyên Tâm trong lúc lắp dựng bất ngờ bị gãy trục mâm, đổ nghiêng về phía đường Bùi Hữu Nghĩa, khiến giao thông qua đây bị gián đoạn tạm thời.

    Chiều 6.10, lực lượng chức năng phối hợp các đơn vị liên quan xử lý hiện trường sự cố ngã máy thi công xảy ra tại dự án rạch Xuyên Tâm.

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 15 cùng ngày, tại khu vực tuyến T1 (lý trình Km0+350 đoạn Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định) thuộc gói thầu XL-01 của dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật), xảy ra sự cố mất an toàn lao động.

    Ngã máy thi công ra đường tại dự án rạch Xuyên Tâm - Ảnh 1.

    Máy thi công ngã ra đường tại dự án rạch Xuyên Tâm

    ẢNH: CTV

    Vào thời điểm trên, một máy thi công gia cố nền xi măng đất (CDM) trong quá trình đưa vào mặt bằng công trình và tiến hành lắp dựng thì bất ngờ đổ sập về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa, phần đầu thiết bị ngã chắn vào tuyến hẻm.

    Nguyên nhân ban đầu được xác định do gãy trục mâm thiết bị dẫn đến ngã đổ. Rất may, vụ việc bước đầu chưa ghi nhận thiệt hại về người và tài sản của người dân xung quanh, chỉ gây cản trở tạm thời việc lưu thông qua tuyến đường.

    Ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương lập rào chắn, phân luồng giao thông và huy động nhân lực, thiết bị để khắc phục, cẩu kéo máy thi công trở lại phạm vi công trường.

    Được biết, đây là 1 trong 8 dàn thiết bị khoan CDM do liên danh nhà thầu mới bổ sung nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Thiết bị này đang trong giai đoạn lắp dựng.

    Chủ đầu tư cho biết sẽ tổ chức họp kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc để không xảy ra các sự cố tương tự trên toàn dự án.

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