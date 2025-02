Nga, Mỹ có động thái mới về Ukraine

Ông Fogel là giáo viên dạy sử, bị bắt tại sân bay Moscow hồi năm 2021 vì mang theo cần sa. Ông bị tuyên án 14 năm tù, dù khẳng định đó là thuốc được bác sĩ kê đơn để trị đau cột sống, theo CNN. Mỹ coi việc giam giữ công dân này là sai lầm.

Đặc phái viên tổng thống Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đã tham gia đàm phán tại Nga và đi cùng ông Fogel về nước. Tối 11.2, Tổng thống Donald Trump đón tiếp ông Fogel tại Nhà Trắng và cho biết cử chỉ của Nga có thể là một phần quan trọng trong việc chấm dứt chiến sự Ukraine. Ông nói thêm rằng một công dân nữa của Mỹ sẽ được thả trong ngày 12.2.

Tổng thống Trump muốn Ukraine trả 500 tỉ USD bằng khoáng sảnT

Trước đó, Tổng thống Trump gợi ý có thể chấm dứt xung đột và cảnh báo Ukraine một ngày nào đó có thể trở thành lãnh thổ của Nga nếu không chấp nhận đàm phán. Nhà lãnh đạo thông báo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ thăm Ukraine trong tuần này. Reuters dẫn nguồn tin tiết lộ ông Bessent sẽ thảo luận việc Mỹ tiếp cận nguồn tài nguyên năng lượng, đất hiếm và tương lai của một số doanh nghiệp nhà nước của Ukraine. Trước đó, Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng Mike Waltz cũng đề cập nguồn tài nguyên dầu khí của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây ngụ ý sẵn sàng đàm phán với Mỹ về vấn đề tài nguyên. Ngoài ra, trong trả lời phỏng vấn báo The Guardian được đăng ngày 11.2, ông Zelensky nhấn mạnh châu Âu không thể đưa ra đảm bảo an ninh cho Ukraine nếu thiếu Mỹ. Mặt khác, ông Zelensky nói nếu Tổng thống Trump có thể đưa Ukraine và Nga đến bàn đàm phán, ông sẵn sàng trao đổi phần đất Kyiv đang kiểm soát tại tỉnh Kursk (Nga) với các phần mà Moscow đang nắm giữ ở Ukraine. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm qua phản đối đề xuất "vô lý" này của ông Zelensky.