Thế giới

Nga phát thông điệp mới về việc sử dụng đồng USD

Văn Khoa
Văn Khoa
14/02/2026 14:52 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13.2 nói không ai không từ chối sử dụng đồng USD mà chính Mỹ đã hạn chế quyền này của một số quốc gia, theo Hãng tin Sputnik.

"Về vấn đề đồng USD, thực tế không ai từ chối việc sử dụng đồng USD. Quốc gia phát hành chính là Mỹ đã hạn chế quyền sử dụng đồng USD của một số quốc gia, và tất nhiên, những quốc gia này sử dụng các phương thức thanh toán thay thế và các hình thức thay thế khác", ông Peskov nói với các phóng viên.

Nga không từ bỏ việc sử dụng đồng USD? - Ảnh 1.

Bức ảnh được chụp vào ngày 9.2.2023 cho thấy một đồng xu euro và các tờ USD tại Moscow

Ảnh: AFP

Ông Peskov nói tiếp nếu Mỹ từ bỏ việc thực hiện chính sách hạn chế sử dụng đồng USD, "thì đồng USD sẽ phải cạnh tranh với các loại tiền tệ thay thế khác và với các loại tiền tệ quốc gia đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trên thế giới".

Ngoài ra, Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov cho rằng đồng USD sẽ vẫn là một loại tiền tệ hấp dẫn nếu Mỹ từ bỏ chính sách hạn chế sử dụng đồng tiền này trong các giao dịch tài chính.

Ông Peskov có phát ngôn như trên để đáp lại các báo cáo thảo luận về một kế hoạch tiềm năng của đặc phái viên của tổng thống Nga là ông Kirill Dmitriev, bao gồm việc thiết lập các dự án chung với Mỹ và thực hiện các giao dịch bằng USD, theo chuyên trang ArabicTrader.

Ông Peskov xác nhận rằng Nga quan tâm đến hợp tác thực tiễn với Mỹ, và việc sử dụng đồng USD trong bối cảnh này vẫn là một lựa chọn nếu môi trường tài chính ổn định được đảm bảo.

Ông Peskov lưu ý rằng các công ty từ cả hai nước, đặc biệt là các công ty Mỹ, đang thể hiện sự quan tâm đến việc quay trở lại thị trường Nga. Điều này có thể mở ra cánh cửa cho việc sử dụng lại đồng USD trong thương mại và đầu tư giữa hai nước.

Ông xác nhận: 'Dĩ nhiên, Nga đang đề nghị hợp tác. Dĩ nhiên, các công ty từ cả hai nước có khả năng quan tâm đến việc hợp tác này - để từ đó có các liên doanh". 

Hiện chưa có thông tin về phản ứng từ phía Mỹ đối với phát ngôn trên của ông Peskov.

Giới quan sát tin rằng tương lai của đồng USD trong quan hệ Nga - Mỹ sẽ vẫn gắn liền với quỹ đạo của các lệnh cấm vận và chính sách tài chính giữa hai bên, theo ArabicTrader.

Trước đó vào ngày 12.3.2022, Tổng thống Mỹ khi đó Joe Biden đã cấm việc bán hoặc cung cấp tiền giấy USD cho Nga như một phần của gói cấm vận liên quan đến cuộc xung đột Nga - Ukraine. Kể từ đó, vai trò của đồng USD trong một số giao dịch của Nga đã giảm sút, khi Moscow chuyển sang đa dạng hóa các công cụ thanh toán bằng các loại tiền tệ khác.

Tuyên bố của Điện Kremlin phản ánh rằng đồng USD vẫn là yếu tố trung tâm trong hệ thống tài chính toàn cầu, và việc quay trở lại giao dịch bằng USD giữa Moscow và Washington vẫn phụ thuộc vào những chuyển đổi chính trị và kinh tế sắp tới, trong khi Nga tiếp tục tìm kiếm các giải pháp thay thế mà không đóng cửa hoàn toàn với đồng USD trong tương lai, theo ArabicTrader.

