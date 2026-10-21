Nga sẵn sàng đàm phán 3 bên với Mỹ, Ukraine ra điều kiện

Ngày 21.10, ông Witkoff có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với ông Putin tại thành phố St. Petersburg (Nga), theo AP. Trong cử chỉ thiện chí, Nga công bố sẽ sớm chuyển dầu diesel sang Mỹ theo thỏa thuận gần đây và cho biết đã thả giáo viên về hưu người Mỹ Stephen Hubbard, người bị giam với cáo buộc đánh thuê cho Ukraine.

Trong đoạn phát biểu được công bố vào thời điểm mở đầu cuộc gặp, ông Witkoff kêu gọi ông Putin cân nhắc khôi phục cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian và xem xét các ý tưởng mới để chấm dứt xung đột, theo Reuters.

Đặc phái viên Steve Witkoff của Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg ngày 21.10 ẢNH: REUTERS

Ông Putin cảm ơn ông Trump và ông Witkoff về những nỗ lực để kết thúc xung đột. Chủ nhân Điện Kremlin cho biết ông sẵn sàng xem xét triển vọng khôi phục quan hệ kinh tế Mỹ - Nga, đồng thời nói thêm rằng ông cũng sẵn sàng thảo luận về cuộc xung đột giữa Mỹ với Iran. Theo Tổng thống Nga, Moscow sẵn sàng sử dụng mối quan hệ đặc biệt của mình với Tehran để giúp mang lại hòa bình.

Ngoài ra, Tổng thống Putin nói với ông Witkoff rằng Nga cũng có thể cung cấp một lượng lớn phân bón cho Mỹ để giúp đỡ nông dân Mỹ, đồng thời cho biết ông muốn thảo luận về một cuộc gặp tiềm năng tại Trung Quốc vào tháng tới với ông Trump, sự kiện có thể có sự tham gia của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ukraine và Nga vẫn còn bất đồng sâu sắc về các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, nhưng gần đây ông Trump đã gia tăng áp lực lên Kyiv để đạt được một thỏa thuận nào đó. Hôm 20.10, ông nói rằng đã đến lúc Ukraine phải chấm dứt chiến sự hoặc đối mặt với "một điều rất tồi tệ".

Ông Steve Witkoff gặp giáo viên về hưu Stephen Hubbard (phải), công dân Mỹ vừa được Nga thả ẢNH: REUTERS

Điều kiện của Ukraine

Sau cuộc gặp giữa ông Witkoff và ông Putin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng điều kiện đầu tiên để tiến tới đàm phán ngừng bắn là phải đóng băng chiến tuyến.

"Ngay bây giờ chúng ta phải đóng băng và tôi nghĩ đây là cách thực sự để chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi gọi đó là ngừng bắn... đóng băng và dừng lại", ông Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn trên với Fox News.

Ông Zelensky nói sẵn sàng tham gia bất cứ hình thức đàm phán nào nhưng phản đối việc các nước khác đi đêm với nhau về vấn đề liên quan Ukraine. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng thỏa thuận hòa bình bắt buộc phải đi kèm các cam kết an ninh từ những đối tác như Mỹ và châu Âu.

Trong một phát biểu sau đó, trợ lý Yuri Ushakov của Tổng thống Nga cho biết ông Putin đã nói với đặc phái viên Mỹ rằng Moscow sẵn sàng khôi phục đối thoại với Kyiv và Washington vào tháng 11. Theo vị quan chức, các cuộc đàm phán nên tập trung vào những đảm bảo an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột chấm dứt.