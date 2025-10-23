Nga tập trận hạt nhân, Ukraine muốn chiến đấu cơ Thụy Điển

Tổng thư ký Mark Rutte đưa ra bình luận trên trong chuyến thăm Washington, nơi ông ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức của ông Trump.

Nhưng Moscow đưa ra tín hiệu khác.

Điện Kremlin công bố video được cho là cuộc tập trận với vũ khí hạt nhân, bao gồm cả việc phóng thử các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần nhắc đến sức mạnh hạt nhân của Nga như một lời cảnh báo tới Kyiv và các đồng minh phương Tây tại những thời điểm then chốt trong chiến tranh.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày sau khi Mỹ cho biết đã tạm dừng kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump tập trung vào vấn đề Ukraine.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars được phóng từ Sân bay vũ trụ Plesetsk trong cuộc tập trận tại khu vực Arkhangelsk, Nga ẢNH: REUTERS

Đó là diễn biến mới nhất trong nhiều tháng qua liên quan các nỗ lực ngoại giao bế tắc.

Sau cuộc điện đàm với ông Putin vào tuần trước, Tổng thống Trump bất ngờ thông báo sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh tại Hungary mà Điện Kremlin cho biết có thể diễn ra trong vòng vài tuần.

Nhưng sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức dọc theo các đường chiến tuyến hiện tại.

Moscow cho rằng Kyiv phải nhượng bộ thêm lãnh thổ trước khi các cuộc đàm phán có thể bắt đầu.

Điều đó có thể khiến khả năng đàm phán không có nhiều cơ hội.

"Tôi không muốn có một cuộc gặp lãng phí. Tôi không muốn lãng phí thời gian. Vì vậy, tôi sẽ xem điều gì sẽ xảy ra", ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine không chờ đợi các cuộc đàm phán bắt đầu. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thăm Thụy Điển, nước sản xuất máy bay chiến đấu Gripen.