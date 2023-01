Nga thực hiện đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine

Nga lại tấn công Kyiv

Theo Reuters, Nga sáng 14.1 đã phóng một loạt tên lửa vào Kyiv, gây ra vụ nổ ở quận Dniprovskiy. Phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng và nhà chức trách đang xác minh chi tiết.

Cùng ngày, còi báo động cũng vang lên ở tỉnh Kharkiv của Ukraine. Tỉnh trưởng Oleg Synehubov của Kharkiv cho biết hai tên lửa S-300 của Nga đã tấn công hạ tầng năng lượng và cơ sở công nghiệp quan trọng ở thành phố Kharkiv và Chuhuev. Lãnh đạo tỉnh Cherkasy cũng cảnh báo nguy cơ Nga tấn công tên lửa, trong khi tỉnh trưởng Mykolaiv cho biết 17 máy bay chiến đấu Tupolev của Nga đã cất cánh từ căn cứ không quân. Nga chưa lên tiếng về các thông tin này.

Nga đã kiểm soát Soledar ?

Các cuộc tấn công trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine và Nga đang đưa ra các tuyên bố khác nhau về thị trấn Soledar thuộc vùng Donetsk ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 13.1 tuyên bố đã kiểm soát nơi này từ tối 12.1. Trong khi đó, ông Serhiy Cherevatyi, phát ngôn viên của Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine, khẳng định Soledar chưa rơi vào tay Nga và binh sĩ Ukraine vẫn đang chiến đấu tại đây.

Tuy nhiên, theo The Guardian, thông tin về vị trí của các phóng viên chiến trường Nga cho thấy lực lượng Nga đã kiểm soát phần lớn thị trấn này. Dù vậy, lực lượng Ukraine dường như vẫn ở trong Soledar và đang chiến đấu xung quanh mỏ muối cùng đường sắt của thị trấn. Điều quan trọng là Ukraine vẫn nắm giữ con đường bên ngoài nối hai khu vực lân cận là Bakhmut và Soledar với Sloviansk và Kostyantynivka.





Nếu được xác nhận, việc kiểm soát Soledar sẽ là một chiến thắng cho Nga sau một thời gian dài không có nhiều tin tức tốt trên chiến trường. Tuy nhiên, tầm quan trọng của chiến thắng này vẫn chưa rõ ràng. Giới quan sát nhận định nếu mục tiêu cuối cùng của Nga ở Soledar là làm suy yếu hệ thống phòng thủ của Ukraine xung quanh Bakhmut, Nga đã phải trả giá rất đắt khi mất đến 100 binh sĩ mỗi ngày. Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ cũng đánh giá rằng việc giành được Soledar sẽ không giúp Nga kiểm soát các tuyến liên lạc quan trọng vào Bakhmut hay có được vị trí tốt hơn để bao vây thành phố này trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, cuộc giằng co ở Soledar còn cho thấy sự bất ổn trong quan hệ giữa Bộ Quốc phòng Nga và nhóm lính đánh thuê Tập đoàn Wagner do ông Yevgeny Prigozhin lập ra. Sau khi vấp phải phản ứng dữ dội do thông báo về việc kiểm soát Soledar không nhắc đến nhóm Wagner, Bộ Quốc phòng Nga đã phải đưa ra thông báo thứ 2 công nhận sự tham gia của nhóm này. Trước đó, ông Prigozhin tuyên bố Tập đoàn Wagner đã “một mình” kiểm soát Soledar mà không đề cập đến lính dù hay các lực lượng khác của quân đội Nga.