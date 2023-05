Nga tố 'nhóm phá hoại' từ Ukraine tấn công qua biên giới vào vùng Belgorod

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod, giáp với Ukraine, nói một nhóm phá hoại của Ukraine đã xâm nhập huyện Grayvoron của tỉnh này. Reuters dẫn lời ông Gladkov cho biết ít nhất 8 người bị thương và 3 ngôi nhà cùng một tòa nhà hành chính bị thiệt hại. Trước vụ tấn công, các cuộc pháo kích cũng đã nhắm vào làng Glotovo của huyện Grayvoron, cách biên giới 7 km.

Tỉnh trưởng Gladkov nói quân đội và lực lượng an ninh Nga đang thực hiện biện pháp nhằm diệt trừ và đánh đuổi lực lượng xâm nhập khỏi lãnh thổ Nga. Ông ban bố các biện pháp chống khủng bố khẩn cấp tại Belgorod, yêu cầu xác minh danh tính qua giấy tờ tùy thân, tạm ngừng các hoạt động công nghiệp nguy hiểm có sử dụng chất nổ, phóng xạ, chất hóa học và sinh học độc hại. Đồng thời, nhà chức trách đang sơ tán người dân khỏi khu vực.

Tỉnh trưởng Gladkov vào cuối ngày cho biết một số thiết bị bay không người lái mang chất nổ đã thả chất nổ vào nhà dân ở Grayvoron, làm 2 nhà bị cháy nhưng không có thương vong. Sau đó, ông cho biết thêm về một vụ tấn công tương tự xảy ra ở Borisovka, ít nhất 2 quả bom được thả vào một tòa nhà hành chính.

Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về tình hình. Thông tấn xã TASS cho biết phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin xác nhận vụ việc và nói rằng có Nga đủ lực lượng tại khu vực để chống lại nhóm phá hoại.

Ông Peskov cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công là làm phân tán chú ý khỏi cuộc chiến tại thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine, đồng thời giảm thiểu tác động chính trị từ việc Ukraine để mất Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga tối 21.5 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut nhưng Ukraine bác bỏ.

Ông Andrey Yusov, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine xác nhận vụ đột kích tại lãnh thổ Nga nhưng khẳng định Ukraine không liên quan. Ông cho hay chiến dịch chỉ do các công dân Nga chiến đấu bên cạnh Ukraine gọi là Binh đoàn Tự do của Nga và Binh đoàn Tình nguyện Nga thực hiện. Theo ông, cuộc tấn công nhằm kiểm soát một số vùng lãnh thổ để tạo vùng đệm an ninh bảo vệ dân thường Ukraine.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, nói Kyiv không liên quan vụ việc tại Belgorod và gợi ý đó là hành động của lực lượng du kích vũ trang Nga.

Binh đoàn Tự do của Nga, nhóm vũ trang Nga có căn cứ tại Ukraine, tuyên bố trên Twitter rằng đã giành được thị trấn biên giới Kozinka và đã tiến vào trung tâm huyện Grayvoron.