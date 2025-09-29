Nga tuyên bố cứng rắn, NATO tăng cường phòng thủ

"Nga không hề có ý định như thế", ông Lavrov khẳng định, đồng thời cáo buộc ở châu Âu có những thế lực đang "chuẩn bị một cuộc chiến chống lại Nga". Ông Lavrov còn tuyên bố bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Nga sẽ phải đối mặt với phản ứng quyết liệt. "Không nên có bất kỳ nghi ngờ nào về điều này", ông Lavrov phát biểu.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov Ảnh: Reuters

Nhà ngoại giao Nga nói rằng NATO vẫn tiếp tục mở rộng đến tận biên giới Nga, đồng thời cảnh báo bất kỳ ai cố gắng bắn hạ các vật thể trong không phận Nga "sẽ phải hối hận". Mặt khác, ông Lavrov khẳng định Nga không bao giờ tấn công các mục tiêu dân sự và không hướng UAV hay tên lửa vào các thành viên NATO cũng như EU.

Đến chiều qua, chưa có thông tin về phản ứng của NATO hay EU đối với phát biểu của ông Lavrov. Trong khi đó, NATO hôm 27.9 thông báo liên minh đang nâng cấp hiện diện tại biển Baltic với một tàu hộ vệ có khả năng phòng không và các khí tài khác để ứng phó các UAV xâm nhập không phận Đan Mạch, theo Reuters. Giới chức trách đã phát hiện những chiếc UAV không rõ nguồn gốc gần các cơ sở quân sự ở Đan Mạch vào đêm 26.9 và rạng sáng 27.9, sau một số vụ xâm nhập bằng UAV gần các sân bay và cơ sở hạ tầng quan trọng trong vài ngày trước đó.

Nga cảnh báo 'phản ứng quyết liệt' nếu NATO, EU 'gây hấn'

Các khí tài mới sẽ tăng cường sứ mệnh "canh gác Baltic" của NATO, vốn trước đó đã bao gồm tàu hộ vệ, máy bay tuần tra và xuồng không người lái của các nước thành viên. Gần đây, NATO cũng triển khai sứ mệnh "canh gác sườn đông" sau khi Ba Lan ngày 9.9 tố UAV Nga xâm nhập không phận, dù Moscow đã bác bỏ cáo buộc.